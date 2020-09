Publicitātes foto. Kolāža – la.lv

Tuvojoties Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai 4. oktobrī, mājdzīvnieku barības zīmoli “Whiskas” un “Pedigree” uzsāk draudzīgas Vislatvijas balsošanas sacensības “Suns vai kaķis?”. Balsošanas mērķis ir ne tikai iedrošināt cilvēkus iestāties par dzīvnieku labturību un drošību, bet arī noteikt, vai mēs esam suņu vai kaķu cilvēku valsts.

Saskaņā ar organizācijas ESDAW datiem*, Eiropā ir aptuveni 100 000 pamestu dzīvnieku. Lai mudinātu cilvēkus iestāties par dzīvnieku labturību un aizsardzību, kā arī, lai noteiktu, vai mēs esam suņu vai kaķu cilvēku valsts, visi Latvijas iedzīvotāji ir aicināti balsot īpašā tiešsaistes platformā www.sunsvaikakis.lv. Balsošana notiks visu septembri līdz 2020. gada 4. oktobrim, kad visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena.

Skaiste Sruogaite, “Mars” Korporatīvās komunikācijas direktore Baltijas, Balkānu un Adrijas jūras valstīs: “Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena aicina cilvēkus pievērst uzmanību dzīvnieku labturības un aizsardzības jautājumiem. Mudinot cilvēkus piedalīties šajā balsošanā, mēs ne tikai tiecamies atrisināt ilgtermiņa “dilemmu”, vai Latvija ir kaķu vai suņu valsts, bet arī vēlamies, lai cilvēki aizdomātos un vēlētos rūpēties arī par tiem mājdzīvniekiem, kuriem tas ir īpaši nepieciešams.”

Lai veicinātu sabiedrības iesaisti balsošanas sacensībās “Suns vai kaķis?”, to vadīs divi komandu līderi. “#suņumīļu” komandu vadīs mūziķe Agnese Rozniece (Rakovska) no grupas “Triānas parks”, tikmēr “#kaķumīļu” komandu vadīs komiķis un mūziķis Edgars Bāliņš no grupas “Singapūras satīns” un komiķu apvienības “Comedy Latvia”.

Mūziķe Agnese Rozniece. Publicitātes foto

Agnese Rozniece, mūziķe un suņa Kanēlis īpašniece: “Suns ir lojāls, uzticams un dalās beznosacījuma mīlestībā. Manuprāt, ir lieliski, ka mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuri var sniegt palīdzīgu roku dzīvniekiem. Sakritība, taču nesen savam grupas biedram atradu suni patversmē, kas tagad ir kļuvis par laimīgu mīluli.”

Publicitātes foto

Edgars Bāliņš, komiķis un kaķa Gāze īpašnieks: “Esmu kaķu cilvēks, jo šie mājdzīvnieki ir majestātiski, pašpārliecināti un izstaro īpašu enerģiju. Es aicinu ikvienu neuztvert šo aktivitāti kā mūžīgo sacensību starp kaķiem un suņiem, bet gan kā sirsnīgu žestu mūsu četrkājainajiem draugiem, parādot, ka mēs esam ar viņiem, un viņi mums ir ļoti dārgi.”

“Whiskas” un “Pedigree” mājdzīvnieku barības ziedojums 7 tonnu apmērā tiks nogādāts vairākās dzīvnieku patversmēs visā Latvijā, proti, “Ulubele”, “Labās Mājas”, “Slokas dzīvnieku patversme”, “Jelgavas dzīvnieku patversme”, “Pūkainis.lv”, “Liberta” un “Ar sirdi delnā”.