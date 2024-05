ASV prezidenta Džo Baidena administrācija otrdien informēja Kongresu par ieroču paketi Izraēlai viena miljarda ASV dolāru vērtībā, pavēstīja oficiāli ziņu avoti.

Baidena administrācija neoficiāli informēja par šo ieroču paketi Kongresu, kuram tā ir jāapstiprina, sacīja ASV amatpersona. Kongresa palīgs, kas arī vēlējās saglabāt anonimitāti, sacīja, ka no ASV ieroču ražotājiem nopirkto ieroču vērtība ir apmēram miljards dolāru.

Šie ieroči ir daļa no 95 miljardu dolāru vērtas paketes, kuru nesen apstiprināja Kongress kā militāru palīdzību Ukrainai, Izraēlai un Taivānai. Baidena administrācija ir vairākkārt paziņojusi, ka plāno asignēt šos līdzekļus, veicot iepirkumus no ASV ieroču ražotājiem.

Tomēr Baidens pirms nedēļas brīdināja, ka varētu apturēt bumbu un artilērijas šāviņu piegādes Izraēlai, ja tās premjerministrs Benjamins Netanjahu par spīti ASV brīdinājumiem īstenos uzbrukumu Gazas joslas dienvidu pilsētai Rafahai, kur patvērušies vairāk nekā miljons palestīniešu.

Baidena administrācija pagājušonedēļ arī apstiprināja, ka pirmoreiz apturējusi bumbu piegādi Izraēlai, bažījoties, ka tās tiktu izmantotas ar postošu risku civiliedzīvotājiem Rafahā.

Kongress vēl var bloķēt ieroču pārdošanu Izraēlai, jo Baidena Demokrātu partijas kreisā spārna biedri ir sašutuši par civiliedzīvotāju bojāeju Gazas joslas karā. Tomēr visa pakete kopumā tika pieņemta par spīti kreiso pretestībai, jo Republikāņu partija gandrīz vienprātīgi atbalstīja ieroču piegādi Izraēlai.

Par jauno bruņojuma paketi kā pirmais ziņoja laikraksts “The Wall Street Journal”. Laikraksts vēstīja, ka tā varētu ietvert tanku munīciju 700 miljonu dolāru vērtībā un taktiskās automašīnas 500 miljonu dolāru vērtībā.

