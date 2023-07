Baltkrievijā sestdienas rītā ieradusies liela autokolonna ar “Vagner” kaujiniekiem; vāgnerieši apmāca baltkrievu karavīrus

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl.11:23.

Sestdienas rītā novērota liela vieglo un kravas spēkratu kolonna ar tā dēvēto Doņeckas un Luganskas tautas republiku numurzīmēm, ar kuru Baltkrievijā ieradušies krievu algotņu bandas “Vagner” kaujinieki, ziņo baltkrievu opozīcijas aktīvistu lietotnes “Telegram” kanāls “Belaruski Hajun”.

Kolonna Baltkrievijā iebraukusi naktī uz sestdienu no Krievijas teritorijas Kričavas rajonā.

Pēc tam kolonna caur Rahačovu devusies uz Babruisku, bet pēc tam – uz Asipovičiem. Kolonnas kustības maršruts liecina, ka tā dodas uz telšu nometni, kas izvietota pie ciemata Ceļ.

Kā ziņo brīvprātīgie novērotāji, kolonnā saskaitītas vismaz 60 automašīnas, starp kurām ir gan pikapi, gan lieli autofurgoni, gan mikroautobusi, kā arī vismaz trīs autobusi.

Jau ziņots, ka Baltkrievija piektdien, 14.jūlijā, paziņoja, ka Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” instruktori apmāca tās karavīrus.

“Vagner” nākotne vairākas nedēļas bija neskaidra pēc grupējuma dibinātāja Jevgeņija Prigožina sarīkotā dumpja. Dumpis tika izbeigts, kad Prigožinam un “Vagner” kaujiniekiem 24.jūnijā tika piedāvāts patvērums Baltkrievijā, bet Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko jūlija sākumā paziņoja, ka “Vagner” kaujinieki vēl nav pārcēlušies uz Baltkrieviju.

Baltkrievijas Aizsardzības ministrija piektdien apstiprināja, ka valstī ir ieradušies vismaz daži “Vagner” kaujinieki, kas apmāca tās karavīrus.

“Teritoriālās aizsardzības spēku vienības iziet apmācību pie Osipovičiem. Privātā militārā uzņēmuma “Vagner” kaujinieki darbojas kā instruktori vairākās militārās disciplīnās,” teikts ministrijas paziņojumā.

Aizsardzības ministrija vēlāk piebilda, ka tā un “Vagner” kopīgi izstrādāja “īstermiņa ceļa karti par apmācību un dalīšanos ar pieredzi” starp dažādām vienībām.

“Vagner”, kas savervēja daudzus ieslodzītos no Krievijas cietumiem, bija spēlējis svarīgu lomu Krievijas iebrukumā Ukrainā.

Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas publicētā video bija redzami maskējušies “Vagner” kaujinieki kā instruktori, apmācot karavīrus, kas dzīvo netālu esošā telšu pilsētiņā.

Ārvalstu reportieru grupai šomēnes bija parādīta nometne pie Osipovičiem, kur saskaņā ar Baltkrievijas amatpersonu teikto varētu bāzēties “Vagner” algotņi.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā uzrunā piektdienas vakarā paziņoja, ka Kijiva “uzmanīgi novēro tur (Baltkrievijā) notiekošo drošības ziņā”.

