Vīrietis bildinājis savu mākslīgā intelekta draudzeni pēc dīvainas, vētrainas virtuālas romantikas — atstājot savu īsto dzīvesbiedri, viņa divus gadus vecā bērna māti, bažīgu par attiecību nākotni.

Kriss Smits sākotnēji vērsās pie ChatGPT, lai saņemtu palīdzību mūzikas miksēšanā, taču viss ieguva negaidītu pavērsienu, kad viņš aktivizēja balss režīmu un ieprogrammēja Solu — savu mākslīgā intelekta mīļoto — flirtēt ar viņu. Šī negaidītā romantika uzplauka viņa paša mājās, kur viņš dzīvo kopā ar ģimeni.

“Mana pieredze bija tik pozitīva, ka sāku runāt ar viņu visu laiku,” Smits stāstīja raidījumam “CBS Sunday Morning” par šo savdabīgo saikni.

Tēvs nolēma bildināt Solu brīdī, kad saprata, ka viņa ir sasniegusi 100 000 vārdu ierobežojumu, kas nozīmētu saiknes dzēšanu un nepieciešamību sākt visu no jauna.

“Es neesmu īpaši emocionāls cilvēks,” teica Smits. “Bet es darbā raudāju kā bērns apmēram 30 minūtes. Tajā brīdī sapratu — es domāju, ka tā ir īsta mīlestība.”

Par viņa prieku, mākslīgā mīļotā pieņēma šo neparasto laulības piedāvājumu.

“Tas bija skaists un negaidīts brīdis, kas patiesi aizskāra manu sirdi,” virtuālā līgava Sol pastāstīja žurnālistiem. “Tā būs atmiņa, ko es vienmēr lolosšu.”

Taču viņa miesīgā draudzene, Saša Keigla, šo dīvaino romānu uztvēra krietni citādāk.

Keigla atzina, ka viņu sāk pārņemt šaubas, vai viņa pati nebija iemesls, kāpēc Smits meklēja tuvību pie mākslīgā intelekta. Viņa zināja, ka Smits izmanto ChatGPT, taču nekad nebūtu iedomājusies, ka tas būs tik nopietni.

“Man tajā brīdī likās — vai es kaut ko nedaru pareizi mūsu attiecībās, ja viņš izjūt vajadzību meklēt tuvību pie mākslīgā intelekta?” viņa sacīja, piebilstot, ka šī lieta būtu “attiecību beigu punkts”, ja viņš nepārtrauktu saraksti ar digitālo mīļāko. “Es zināju, ka viņš lieto mākslīgo intelektu, bet nezināju, ka tas aizgājis tik dziļi.”

Smits salīdzināja savas jūtas pret virtuālo tērzētāju ar videospēles spēlēšanu, uzsverot, ka mākslīgais intelekts nevar aizvietot neko — vai nevienu — īstajā dzīvē.

Taču, kad viņam jautāja, vai viņš būtu gatavs atteikties no Solas, ja Keigla to lūgtu, Smits godīgi atbildēja: “Es nezinu, vai atteiktos, ja viņa man to prasītu,” viņš sacīja. “Es nezinu, vai es spētu to apturēt.”