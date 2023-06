Bigbank Latvijas filiāles vadītājs Edgars Surgofts. Publicitātes foto

Banka: mājokļu pircēju iedrošināšanai jāpiedāvā garantētas procentu likmes







Jauno dzīvokļu pārdošanas apjomi šā gada sākumā piedzīvojuši pamatīgu kritienu, un tas ir nepārprotams signāls kā dzīvojamo namu attīstītājiem, tā kredītu izsniedzējiem, ka patērētāji nejūtas komfortabli esošajā kreditēšanas situācijā. Bankām jākļūst aktīvākām un jāsāk piedāvāt patērētājiem pievilcīgi risinājumi, piemēram, garantētas procentu likmes, uzskata Bigbank Latvijas filiāles vadītājs Edgars Surgofts.

Nekustamo īpašumu kompānijas Arco Real Estate tirgus pārskatā par gada pirmo ceturksni konstatēts, ka darījumu skaits jauno projektu tirgū samazinājies par 36%, ja salīdzina ar pagājušā gada 4. ceturksni. Viskrasākais kritums ir Rīgas mikrorajonos – par 43%, un arī galvaspilsētas centrā tas ir ievērojams. Šā gada pirmajos trīs mēnešos nopirkts par 12% mazāk jauno dzīvokļu nekā grūtajā gada nogales periodā, kad iedzīvotāji saņēma neierasti lielus apkures rēķinus.

«Darījumu apjoma dramatisks kritums jauno projektu tirgū nozīmē, to, ka ilgtermiņa saistības šobrīd nevēlas uzņemties pat turīgākā sabiedrības daļa. Cilvēkus var saprast, jo kreditēšanas process neskaidrs. Piesakoties kredītam, klients nevar būt droši, kādu procentu likmi banka viņam piedāvās. Turklāt līdz ar EURIBOR likmes nemitīgo augšupeju ikmēneša maksājuma apjoms var regulāri pieaugt. Līdz ar to daudzi potenciālie pircēji atlikuši plānus par jauna mājokļa iegādi. Lai mainītu situāciju, bankām jāpadara visu kreditēšanas procesu maksimāli prognozējamu. Pirmais solis ir garantētas bankas procentu likmes noteikšana, lai kredītņēmēji var precīzi izrēķināt gaidāmos izdevumus,» uzsver E.Surgofts, piebilstot, ka Bigbank jau garantējusi saviem klientiem nemainīgu bankas noteikto likmi hipotekārajam kredītam. Turklāt šī likme ir zemāka par vidējo tirgū.

No nekustamā īpašuma tirgus apskata izriet, ka pircēji šā gada sākumā izvēlējušies nelielus mājokļus. Tie galvenokārt bijuši divistabu dzīvokļi ar vidējo platību ap 60 kvadrātmetriem. Tomēr pat šādu īpašumu cena Rīgas centrā sasniedz 150 tūkstošus eiro.

Pavasarī tirgus izpētes aģentūras Norstat Latvija veiktā aptaujā tika noskaidrots, ka komunālo izmaksu mazināšanai 8% respondentu plāno pārcelties uz jaunāku, energoefektīvāku mājokli. Jaunu cilvēku vidū – vecumā no 18 līdz 29 gadiem – šādu iespēju apsver pat 15% aptaujāto.

