"Beidzot piegriezies!" Levits aicina Saeimā apspriest priekšlikumu, ka nevakcinētām personām ārstēšanās izdevumi jāmaksā pašiem







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Valsts prezidents Egils Levits šonedēļ intervijā Latvijas Televīzijā teica, ka sagaida diskusiju Saeimā par platformā “Mana balss” sagatavoto kolektīvo iesniegumu, kas paredz daļēju ārstniecības izdevumu segšanu no savas kabatas tiem slimnīcās nonākušajiem Covid-19 pacientiem, kas nav vakcinējušies. Šai iniciatīvai līdz vakardienai jau bija vairāk nekā 10 300 parakstu, kas nozīmē, ka to var iesniegt izskatīšanai Saeimā. Pagaidām prezidents vēl pats nepauž atbalstu idejai, bet uzskata, ka tas ir taisnīgs jautājums. “Ja cilvēks pats nesaprot, ka viņam ir jāvakcinējas, lai aizsargātu sevi un citus, tad kādēļ citiem par to ir jāmaksā,” sacīja E. Levits.

LTV raidījumā Valsts prezidents skarbi piebilda, ka “beidzot ir piegriezies tiem cilvēkiem, kas ir saprātīgi, ir vakcinējušies un aizsargā sevi un sabiedrību”.

Valdības partijas prezidents aicināja beigt “bakstīties”, jo katra diena vedot tuvāk katastrofai.

“Jaunās Vienotības” frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis un Nacionālās apvienības priekšsēdis Raivis Dzintars, kuri abi strādā arī Mandātu un iesniegumu komisijā, “Latvijas Avīzei” apstiprināja, ka par šo kolektīvo iesniegumu noteikti notiks diskusija.

R. Dzintars varot piekrist prezidentam, ka tas ir taisnīgs jautājums. Humānu apsvērumu dēļ gan neesot dzirdēts, ka kādā Eiropas valstī tā notiktu, bet diskusijai par šo jautājumu, viņuprāt, ir jābūt, jo tas liktu cilvēkiem aizdomāties, uzskata R. Dzintars.

Jaunās konservatīvās partijas frakcijas vadītāja vietnieks Krišjānis Feldmans atzina, ka emocionāli arī viņu uztraucot taisnīguma principa ievērošana gan attiecībā uz izmaksām, gan ierobežojumiem.

Taču šajā gadījumā būtu jāuzklausa konstitucionālo tiesību eksperti, vai te nebūtu Satversmes pārkāpums, jo arī mediķi ir uzsvēruši, ka palīdzības nesniegšana kādai personai būtu bīstama.

Nevakcinēto pandēmija

“Tā ir nevakcinēto personu pandēmija, kas var apstādināt izglītības procesu un ekonomiku. Tām partijām, kas ir iestājušās pret vakcinēšanos, par to būtu jāuzņemas atbildība,” uzskata A. Latkovskis. Viņš ir novērojis, ka arī Zaļo un zemnieku savienības līderi “bieži vien spēlējas ar pretvakcinācijas elektorātu”. Taču arī valdībai ir jāuzņemas atbildība, atzina A. Latkovskis.

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis (“AP”) “Latvijas Avīzei” norādīja, ka par valsts piešķirto finansējumu esot iegādātas gultas, vairāk nekā simt mākslīgās elpināšanas iekārtas, kas pērn bija problēma, kā arī datortomogrāfijas aparāti plaušu bojājumu novērtēšanai. “Taču mūsu limitējošais faktors ir personāla jautājums,” atzina I. Dūrītis.

Viņš atgādināja, ka Veselības ministrija jau pirms vairākiem mēnešiem vērsusies valdībā ar aicinājumu noteikt stingrākus ierobežojumus, bet reaģēšana uz to tagad ir novēlota. “Tā ir liela valdības vadītāja atbildība, ka nav laikus noteikti ierobežojumi,” uzskata I. Dūrītis.

Par līdzdalības platformā “Mana balss” sagatavoto kolektīvo iesniegumu I. Dūrītis pauda savu personisko viedokli, ka šāda diskusija liktu padomāt tiem, kas nevakcinējas antivakseru propagandas dēļ, ka šādi viņi apdraud ne tikai sevi, bet arī sabiedrību.

Viņu dēļ būs ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana tiem, kas gaida, piemēram, plānveida operācijas. Šāda diskusija ir vajadzīga, piekrīt politiķis.

Taču Veselības ministrija neatbalsta to, ka varētu nesniegt palīdzību nevakcinētiem cilvēkiem vai likt maksāt, jo Covid-19 pacientu ārstēšana arī ir ļoti dārga un cilvēkiem uzkrātos parādi. Tāda attieksme būtu bezatbildīga, uzskata I. Dūrītis.

Arī Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders, intervijā Latvijas Radio komentējot šo iniciatīvu, piebildis, ka Covid-19 ir bīstama infekcijas slimība, kuru neārstējot iespējami ātri pastāv risks apdraudēt ne tikai savu dzīvību un veselību, bet arī citu cilvēku dzīvību un veselību.

“Veselības ministrijas ieskatā nav iespējama situācija, ka tiem cilvēkiem, kuri nav vakcinējušies, varētu piemērot kādu citu kārtību, kāda tā ir visai sabiedrībai kopumā. Tiem cilvēkiem, kuri jebkādu iemeslu dēļ nav vakcinējušies, arī ārstniecība ir nodrošināma pilnā apmērā,” sacīja O. Šneiders.

Par brīvprātīgu, ne uzspiestu poti

Zaļo un zemnieku savienība nekad nav bijusi pret vakcinēšanos, “Latvijas Avīzei” sacīja viens no ZZS līderiem Armands Krauze. Saeimas frakcijā visi deputāti ir vakcinējušies, partijā ir veikta arī aptauja, kurā noskaidrots, ka no visiem Latvijas Zemnieku savienības biedriem esot vakcinējušies 75% biedru, kas ir vairāk nekā vidēji valstī.

A. Krauze uzskata, ka valdībai ir ar mierīgu izskaidrošanas darbu jāpanāk, lai cilvēki izmantotu iespēju vakcinēties.

Par Valsts prezidenta aicinājumu uzsākt diskusiju, vai nevakcinētām pilngadīgām personām, kas pēc inficēšanās ar Covid-19 ir stacionētas, pašām daļēji būtu jāsedz ārstēšanās izdevumi, A. Krauze sacīja, ka viņa izpratnē tas būtu antidemokrātiski un cilvēktiesību pārkāpums. Visi – gan vakcinētie, gan nevakcinētie – ir nodokļu maksātāji un pelnījuši saņemt valsts pakalpojumus.

Saklausa aicinājumu uz šķirošanu

Bijusī Valsts kontroles darbiniece Līga Krapāne, kura pievienojās Aināra Šlesera partijai “Latvija pirmajā vietā”, Valsts prezidenta teiktajā saklausījusi aicinājumu uz “sabiedrības šķirošanu un segregāciju šī vārda vistiešākajā nozīmē”, liecina viņas ieraksts feisbukā.

“Tad jau šķirojam arī cilvēkus pēc blaknēm, kuras izraisa citas saslimšanas – smēķēšana, narkotiku lietošana, alkoholisms –, un liedzam viņiem jebkādus veselības aprūpes pakalpojumus. (..) Nerunājot par nodokļu maksāšanu, pāri visam ir cilvēcība, tolerance un empātija, ja vien Jums šie termini nav sveši…” rakstīja L. Krapāne, uzrunājot E. Levitu.

Viņš LTV raidījumā arī sacīja: “Liela daļa sabiedrības ir atbildīga un vakcinējas, bet viena daļa ir šaubīga. Un šie cilvēki arī izpaužas sociālajos tīklos un manifestācijās.”

Deputāts, ārsts: “Nevaram liegt saņemt veselības aprūpi.”

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs, deputāts un ārsts Andris Skride (“Attīstībai/Par”) intervijā Latvijas Radio: “Ir labi, ka ir šāda diskusija, bet ir skaidrs arī tas, ka mēs nevaram liegt saņemt veselības aprūpi nevienam. To nosaka arī Satversme. Un te mēs līdzīgi varētu arī, piemēram, teikt, ka tiem cilvēkiem, kuri visu mūžu ir smēķējuši, sabeiguši savu veselību un dabūjuši infarktu, ka arī jāliek viņiem pašiem maksāt par ārstēšanos. Droši vien, ka šāda iniciatīva tiks diskutēta, bet atbalsta [Saeimā], visticamāk, tai nebūs.”