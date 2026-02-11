Bendika ar ātru slēpojumu izcīna 22. vietu 15 kilometru individuālajā distancē 0
Latvijas biatloniste Baiba Bendika trešdien olimpisko spēļu sacensībās 15 kilometru individuālajā distancē bija otra ātrākā slēpotāja un, četrreiz kļūdoties šaušanā, izcīnīja 22. vietu.
Pārējām trīs latvietēm katrai iekrājot pa trīs soda minūtēm, Estera Volfa bija 36., Sanita Buliņa – 58., bet Annija Keita Sabule – 64. vietā.
Zelta medaļu izcīnīja francūziete Žilija Simona, kura pieļāva vienu kļūdu pirmajā šaušanā stāvus, finišējot 41 minūtē un 15,6 sekundēs. Sudraba godalgu izcīnīja viņas tautiete Lu Žanmono, kura pieļāva pa vienai kļūdai otrajā un trešajā šaušanā, un finišā Simonai zaudēja 53,1 sekundi, tādējādi čempiones tituls palika viena precīza šāviena attālumā.
Bronzu negaidīti izcīnīja bulgāriete Lora Hristova, kura šāva precīzi un finišā bija vienu minūti un 4,5 sekundes lēnāka par Simonu.
Bendika pirmajā šaušanā guļus bija nekļūdīga un trasē atgriezās ar ceturto labāko rezultātu 91 biatlonistes konkurencē. Pirmajā šaušanā stāvus viņa kļūdījās vienu reizi, pēc tam guļus – divas reizes, un pēdējā šaušanā stāvus neaizvēra vēl vienu mērķi. Pateicoties ļoti ātram slēpojumam, latviete finišā aizcīnījās līdz 22. vietai, no uzvarētājas atpaliekot trīs minūtes un 5,2 sekundes.
Volfa bija precīza trešajā šaušanā, pārējās trīs kļūdoties pa vienai reizei. Viņa no uzvarētājas atpalika trīs minūtes un 52,1 sekundi.
Buliņa nekļūdīgi šāva otrajā ugunslīnijā, pārējās trīs pieļaujot pa vienai kļūdai. Olimpisko spēļu debitante no Simonas atpalika piecas minūtes un 39,9 sekundes.
Sabule pievienoja pa soda minūtei katrā no pirmajām trīs šaušanām, bet pēdējā bija precīza. Viņa finišā bija sešas minūtes un 5,5 sekundes lēnāka par uzvarētāju.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.