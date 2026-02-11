Latvijas darba tirgus realitāte kļūst arvien skarbāka – darbu atrast nav viegli pat tiem, kuriem ir pienācīga izglītība, ilggadēja pieredze un vadoši amati CV. Mīts, ka profesionālais ceļš automātiski garantē stabilu nodarbinātību, arvien biežāk sabrūk saskarē ar realitāti.
Arī pieredzējuši vadītāji nereti nonāk situācijā, kad pēc darba zaudēšanas jauna pozīcija netiek atrasta mēnešiem ilgi. Konkurence ir asa, prasības – pretrunīgas, bet piedāvājumu skaits bieži neatbilst kandidātu kvalifikācijai, atklājot sāpīgu patiesību: Latvijas darba tirgū ne vienmēr uzvar zināšanas un pieredze, bet gan apstākļu sakritība. Līdzīgā situācijā nokļuvis arī Māris, šoreiz par viņa darba meklējumiem man uzrakstīja viņa sieva.
“Vīram rīt ir 34 gadi, bet jau vairāk kā pusgadu nevar atrast darbu. Sava dabā viņš ir ļoti dedzīgs, pārvalda trīs valodas, augstāka izglītība nav pabeigta.
Darbu meklē jau kopš 2025. gada jūnija, neko nevar atrast. Pirms tam bija pieredze kā B2B menedžeris (Business-to-Business), bet, pašlaik nevar atrast darbu, sūta pieteikumus, bet nekā.
Dodoties uz interviju, noteikti palīdzēs kādi ekspertu padomi. Lūk, ko iesaka Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji.
Vai CV un motivācijas vēstule vēl arvien ir aktuāli?
Lai gan darba tirgus nepārtraukti mainās, CV joprojām saglabā savu nozīmi kā pirmais solis ceļā uz nodarbinātību. Vienlaikus būtiski ir mainījies veids, kā tas tiek veidots un uztverts.
Uzmanības fokuss ir pārvirzījies uz rezultātiem un sasniegumiem – darba devēji novērtē īsus, mērķtiecīgus CV, kuros skaidri parādīts kandidāta ieguldījums un pievienotā vērtība konkrētajam amatam, nevis plaši pieredzes uzskaitījumi.
Arī motivācijas vēstules forma piedzīvo pārmaiņas – klasiskās A4 lapas vietā arvien biežāk tiek izmantots kodolīgs pavadvēstules e-pasts vai īsa sadaļa “Par mani” CV ievadā.
Daudzās jomās, īpaši biroja, pārdošanas un vadības amatos, sakārtots LinkedIn profils nereti ir pat nozīmīgāks par pašu CV.
Savukārt radošajās un tehniskajās profesijās īpaši nozīmīga ir portfolio (nozīme – tā ir strukturēta darbu, sasniegumu un prasmju kolekcija, kas uzskatāmi atspoguļo cilvēka praktisko pieredzi un profesionālo izaugsmi, papildinot CV ar konkrētiem pierādījumiem par paveikto un kompetencēm. Atsevišķos gadījumos kā papildu elements var tikt izmantoti arī īsi video pieteikumi, kas kalpo drīzāk kā papildinājums, nevis obligāta prasība).
Kā efektīvi sagatavoties darba intervijai?
Laba sagatavošanās veido lielāko daļu no panākumiem – uz interviju nevajadzētu doties nesagatavotam. Pirms tikšanās ir svarīgi iedziļināties uzņēmuma darbībā: ne tikai mājaslapā, bet arī aktualitātēs, sociālajos tīklos un uzņēmuma vērtībās.
Atbildei uz jautājumu “Kāpēc vēlaties strādāt tieši pie mums?” jābūt pārdomātai un konkrētai, balstītai uz izpratni par organizāciju, nevis vispārīgiem apgalvojumiem.
Ja intervija notiek attālināti, neaizmirstiet laikus pārbaudīt tehnisko pusi – skaņu, kameru un apkārtējo vidi.
Ko intervijā ir vērts uzsvērt, bet ko – labāk apiet?
Noteikti akcentējiet savu motivāciju – kāpēc šis amats jūs interesē un kā jūsu prasmes var palīdzēt uzņēmumam attīstīties.
Tāpat svarīgi parādīt gatavību mācīties un pielāgoties, jo mūsdienu darba vidē elastība nereti ir vērtīgāka par ilggadēju, bet nemainīgu pieredzi.
Neaizmirstiet arī uzdot jautājumus darba devējam – par komandu, darba vidi un mērķiem, jo intervija ir dialogs, nevis eksāmens.
Pārlieku personiska informācija par ģimeni, pārliecību vai hobijiem, kas nav saistīti ar darbu, parasti nav būtiska. Un, lai gan atalgojums ir svarīgs, frāze “man interesē tikai alga” neveido labāko iespaidu – darba devēji meklē cilvēkus, kuriem ir interese arī par pašu darbu.
Kādas tendences raksturo mūsdienu intervijas?
Aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta vērtību saderībai – uzņēmumi vēlas darbiniekus, kas iederas komandā un spēj funkcionēt nenoteiktos apstākļos. Tāpēc bieži tiek uzdoti jautājumi par konfliktu risināšanu vai reakciju pārmaiņu situācijās.
Bieži sastopami arī praktiski uzdevumi, kuros kandidātam jāparāda domāšana un rīcība reālās situācijās.
Vienlaikus intervija arvien vairāk kļūst par abpusēju izvēli – kandidāti aktīvi interesējas par karjeras izaugsmes iespējām, darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī attālinātā darba iespējām.
Iedrošinājums darba meklētājiem
Uz darba meklēšanu ir vērts raudzīties nevis kā uz darba lūgumu, bet gan kā uz savstarpēju piedāvājumu. Jums ir prasmes un gatavība ieguldīties, savukārt uzņēmumam – vajadzība un resursi.
Ja meklējat jaunas profesionālās iespējas vai nākamo soli karjerā, izmantojiet Nodarbinātības valsts aģentūras bezmaksas profesionālo atbalstu ceļā uz piemērotu darbu un karjeras izaugsmi.
NVA karjeras konsultanti palīdzēs:
– sagatavot vai pilnveidot CV un motivācijas vēstuli;
– sagatavoties darba intervijām;
– izvērtēt savas prasmes, intereses un stiprās puses;
– izstrādāt individuālu karjeras attīstības plānu;
– izvēlēties piemērotas apmācības, kursus vai pārkvalifikācijas iespējas, ja nepieciešams mainīt profesiju.
Papildus tam NVA regulāri piedāvā grupu nodarbības un seminārus, kas attīsta darba meklēšanas prasmes, stiprina motivāciju un sniedz praktisku atbalstu ceļā uz nodarbinātību. Sekojiet NVA sociālajos tīklos un apmeklējiet tīmekļvietni www.nva.gov.lv, lai uzzinātu par aktuālajām vakancēm, mācību iespējām un pieejamajiem atbalsta pasākumiem.
Vai arī tev ir bijušas problēmas atrast darbu? Vai esi piedzīvojis ko nejēdzīgu vai komisku darba intervijā? Varbūt tev ir veiksmes stāsts? Varbūt, izlasot Māra stāstu, esi gatavs viņam dot iespēju? Raksti man uz [email protected].