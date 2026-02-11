VIDEO. “Izbrauc kopā ar mums!” Latvijas kamaniņu braucēji no sava skatupunkta parāda olimpisko trasi 0
Vietnē “Instagram” video no 2026. gada Olimpisko spēļu trases publicējuši Latvijas kamaniņu sporta vīriešu divnieka pārstāvji Eduards Ševics-Mikeļševics un Lūkass Krasts.
Pie video sportisti raksta: “Izslīdam pa 2026. gada olimpisko trasi kopā ar mums.”
Video ļauj ieskatīties olimpiskajā trasē no sportistu skatpunkta, demonstrējot ātrumu, virāžas un trases tehniski sarežģītos posmus. Šādi kadri ne tikai raisa interesi līdzjutējos, bet arī apliecina, ka Latvijas divnieks aktīvi gatavojas gaidāmajām sacensībām.
Ziemas olimpisko spēļu vīriešu divnieku sacensības kamaniņu sportā norisināsies 11. februārī. Latviju šajā disciplīnā pārstāvēs divas ekipāžas – Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, kā arī Mārtiņš Bots/Roberts Plūme.
Seko līdzi un turi īkšķus!