11 acīmredzamas iezīmes, kas parasti raksturīgas tikai cilvēkiem ar ļoti zemu IQ 0
Intelektu parasti definē kā cilvēka spēju spriest, risināt problēmas, mācīties no pieredzes un kritiski domāt. Tas ietver tādas garīgās prasmes kā plānošana, valodas lietojums, atmiņa un sarežģītu ideju izpratne.
Kad IQ spējas ir ierobežotas, tas parasti izpaužas ļoti viegli pamanāmos veidos. Cilvēkiem ar ļoti zemu intelekta koeficientu bieži ir grūtības ar zinātkāri, pielāgošanos, elastīgu domāšanu un spēju saprast dažādus skatpunktus, kas atšķiras no viņu pašu pieredzes. Tas ietekmē to, kā viņi veido attiecības, tiek galā ar jaunām situācijām un risina problēmas.
Lai gan intelekts pastāv plašā spektrā, psiholoģijas pētījumos aprakstītais liecina, ka pastāv noteiktas uzvedības iezīmes, kuras biežāk novērojamas tieši cilvēkiem ar zemu intelekta koeficientu.
1. Viņi izrāda ļoti mazu zinātkāri
Cilvēki ar zemu IQ reti izjūt vēlmi apgūt jaunas lietas vai iedziļināties tēmās, kuras jau šķietami saprot. Viņiem pietiek ar virspusēju priekšstatu, neanalizējot cēloņus vai kopsakarības.
Viņiem bieži ir ierobežots vārdu krājums, zema interese par mācīšanos un nespēja iziet ārpus savas pasaules uztveres, kas padara viņus noslēgtus un dogmatiskus.