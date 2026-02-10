FOTO. Ieslodzījuma vietu pārvalde publisko, kādas aizliegtās “dāvanas ar izdomu” saņem cietumnieki 0
Laika periodā no 30.janvāra līdz 8.februārim konstatēti vairāki gadījumi, kad mēģināts nodot aizliegtās vielas un priekšmetus ieslodzītajiem ar sūtījumu starpniecību, par to vietnē “Facebook” ziņo Ieslodzījuma vietu pārvalde.
Tā vērš uzmanību, ka aizliegto vielu un priekšmetu nodošana ieslodzītajiem ir administratīvi vai krimināli sodāma – “Neesi līdzdalībnieks noziedzībai!”
Uz Jelgavas cietumu tikcis piegādāts ieslodzītajam adresēts sūtījums – sporta bikses. Pēc apģērba pārbaudes, tika konstatēts, ka bikšu kabatā atrodas SIM karte “Tele2”.
Liepājas cietumā pēc veiktas atkārtotas pienesuma pārbaudes, konstatēts, ka pienesumā esošā apģērba – vestes – pildījums ir nevienmērīgs, kā arī konstatētas atšķirības auduma šuvēs. Atverot vīles, vestes iekšpusē atrasts iešūts materiāls, kur atradās pulverveida viela.
Savukārt Valmieras cietumā, veicot ieslodzītajam adresēta pasta sūtījuma pārbaudi, tika konstatēts, ka istabas čībās iestrādāti divi melnas krāsas vīstokļi ar nezināmu saturu, kā arī nezināmas izcelsmes tabletes.
Neveiksmīgi mēģinājumi nodot aizliegtās vielas ieslodzītajiem Daugavgrīvas un Liepājas cietumā!
20. janvārī, pārbaudot notiesātajām personām paredzēto korespondenci Daugavgrīvas cietumā, vēstulēm pievienotajos laikrakstos tika konstatēti izveidoti slēpņi. Tajos atrasta un izņemta pulverveida viela.
Tāpat citam ieslodzītajam adresētai vēstulei bija pievienots bērnu zīmējums, kas bija piesūcināts ar nezināmu vielu ar asu, specifisku smaržu. Par abiem gadījumiem uzsākts kriminālprocess.
Visos iepriekšminētajos gadījumos atrastās aizliegtās vielas un priekšmeti nodotas Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai!