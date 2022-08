Bergs: “OIK skaļā atcelšana nav gluži tāda, kā par to runā politiķi” Ieteikt







Normunds Bergs, IT uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs TV24 raidījumā “Preses Klubs” Kārlim Streipam komentē valdības lēmumu pakāpeniski atcelt OIK (obligātā iepirkuma komponenti) gan fiziskām, gan juridiskām personām.

“Velns slēpjas detaļās. Atklāti sakot, es neesmu rūpīgi izlasījis šo valdības lēmumprojektu, kā tad izskatās šī atteikšanās no OIK.

It kā OIK vairs nebūs iekļauts elektrības lietotāju rēķinā, tas ir, nebūs jāapmaksā.”

Jautājums, vai tiem elektroenerģijas ražotājiem OIK tiks izmaksāts no valsts puses?

Būtiski saprast, vai OIK maksājumu daļa tiks pārcelta no lietotājiem uz valsts budžetu, jo arī, ņemot to no VAS “Latvenergo” peļņas, tas sanāk no budžeta.

Jo pretējā gadījumā “Latvenergo” savu peļņu akcionāra dividendēs ieskaitītu valstij, analizē Bergs.

Runājot par šībrīža elektrības cenu, jāsaka, ka tur jābūt ārkārtīgi netalantīgam elektroenerģijas jomas uzņēmējam, lai nespētu tagad strādāt ar milzīgu peļņu.

Uzņēmējs pauda pārliecību: “Es teiktu, ka OIK skaļā atcelšana nav gluži tāda, kā par to runā politiķi.”