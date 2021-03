Versijas par Līgatnes pusē auto sadegušā cilvēka nāves cēloņiem

Līgatnes novadā uz vietējās nozīmes ceļa, kas ved no Ķopām uz Ratniekiem, pirmdienas rītā automašīnā atrasts sadedzis cilvēks. Viena no galvenajām vietējo versijām par viņa nāves cēloņiem ir pašnāvība. Tomēr kārtības sargi norāda, ka šobrīd izmeklēšanai nav pamata domāt, ka auto šoferis labprātīgi šķīries no dzīves, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Kārtības sargi norāda, ka redzētais liecinājis, ka automobilis pirms aizdegšanās nav cietis ceļu satiksmes negadījumā.

Turklāt nekas no notikuma vietā fiksētā nav vedinājis domāt, ka bojāgājušais būtu kļuvis par kāda nozieguma upuri.

Vīrieša iespējamā personība ir noskaidrota.

Lai arī kārtības sargi norāda, ka šobrīd izmeklēšanai nav pamata domāt, ka auto šoferis labprātīgi šķīries no dzīves, tā ir viena no galvenajām, vietējo iedzīvotāju versijām.

Vietējais iedzīvotājs Anrijs stāsta, ka bojāgājušais jau pirms divām nedēļā ir runājis, ka “negribot vairs dzīvot un taisījies veikt pašnāvību”.

Kā stāsta vietējie, vīrietim bijis arī bērns, kurš tagad palicis bez tēva

Patiesību par notikušo atklās kriminālistikas eksperti un izmeklētāji, taču vismaz pagaidām, šis notikums šķiet pavisam savāds.

