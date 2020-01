Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Vašingtonas “Wizards” nosūtīts un attīstības jeb G līgu, kur neilgu laiku patrenēsies kopā ar Vašingtonas “Capital City Go-Go” vienību, vēsta “Wizards” sociālie tīkli.

Kā vēstīts “Wizards” “Twitter” profilā, Bertāns uz G līgu nosūtīts, lai rehabilitācijas procesa laikā aizvadītu treniņus. Ar šādu pašu nolūku uz G līgu nosūtīts arī traumu dziedējošais Tomas Braeints, bet ilgāku laiku “Capital City Go-Go” komandā varētu pavadīt Džastins Robinsons.

Ieraksts gan vēsta, ka Bertāns un Braeints G līgas komandā pabūs vien dažas stundas, jo abus šovakar plānots atsaukt atpakaļ uz NBA.

Ņemot vērā, ka Bertāns jau ir gatavs atgriezties treniņos, paredzams, ka viņš NBA laukumā atkal varētu būt redzams jau tuvākajā laikā.

OFFICIAL: We’ve assigned C Thomas Bryant, F Davis Bertans, and G Justin Robinson to the @CapitalCityGoGo.

Bryant and Bertans are on rehab assignments to practice and will be recalled later today.

— #VoteBeal (@WashWizards) January 2, 2020