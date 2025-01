Automašīnas stāvvietā. Foto. LETA © Ieva Lūka

Ar skaudru pieredzi saskārusies kāda rīdziniece, kura ir 2. grupas invalīde ar kustību traucējumiem. Viņa savu auto, atbilstoši norādītajai kārtībai, bija novietojusi stāvvietā pie Centrāltirgus. Kamēr sieviete ar vīru iepirkās tirgū, stāvvietas uzraudzības uzņēmums SIA “Park Expert” uzlika naudas sodu par it kā nepareizu auto novietošanu. Parasti soda kvītis tiek ieliktas aiz loga tīrītājiem, taču šajā gadījumā stāvvietas uzraugi tikai fiksēja šķietamu pārkāpumu. Vairākus mēnešus sieviete par sodu nekā nezināja. Tādēļ liels pārsteigums bija saņemtā vēstule no parādu piedziņas kompānijas “Julianus Inkasso”, kas, uzrēķinot procentus, pieprasīja parāda piedziņu piespiedu kārtā.

Parāds pusotru reizi lielāks par soda naudas apmēru

Elīna (vārds mainīts) stāsta, ka automašīnas priekšējā logā uz paneļa skaidri redzamā vietā vienmēr ir novietota zīme, kas apliecina, ka spēkrata īpašniece ir invalīde ar kustību traucējumiem. Neskatoties uz to, stāvvietas uzraugošais uzņēmums “Park Expert” uzlika sodu par it kā nepareizi novietotu auto, tas ilgāku laiku neinformēja auto īpašnieci par parādu.

Par uzlikto sodu Elīna uzzināja tikai tad, kad saņēma e-pasta vēstuli no “Julianus Inkasso” par parāda piedziņu piespiedu kārtā. Tas nozīmē, ka sieviete nokļuvusi parādnieku sarakstos.

“Uzliktais naudas sods bija nepatīkams pārsteigums… Tie bija 30 eiro, bet “Julianus Inkasso” pieprasīja atmaksāt kopumā 45 eiro – 15 eiro ir aprēķinātie parāda piedziņas izdevumi. Biju neizpratnē ne tikai par uzliktā soda pamatotību, bet arīdzan par to, ka netiku informēta personīgi,” stāsta Elīna.

Viņa norāda, ka šobrīd ir visiem Latvijas Republikas pilsoņiem pieejama tā dēvētā E-adrese – oficiālā vispārējās saziņas vietne, kurā tiek saņemti ne vien valsts un pašvaldību iestāžu ziņojumi, bet arī cita rakstura ziņas. Tas ir jo sevišķi būtiski, ja persona atrodas ārvalstīs. Elīnas gadījumā laikā, kad pienāca vēstule ar soda kvīti (tā tika iemesta pasta kastītē), viņa ilgāku laiku veselības dēļ atradās ārpus mājas.

Pārbaudi veic ar video kamerām

SIA “Park Expert” sarunā ar LA.LV pastāstīja, ka konkrēti stāvvietu pie Centrāltirgus darbinieki neapseko klātienē un nepārbauda novietotās automašīnas. To fiksē video novērošanas kameras. Elīnas gadījumā tika konstatēts, ka auto novietots stāvvietā nepareizi, taču uzņēmums nepamanīja, ka logā ielikta speciālā zīme, ka šajā automobilī pārvietojas invalīde ar kustību traucējumiem. Līdz ar to SIA “Park Expert” automašīnas īpašniecei uzlika naudas sodu. Saskaņā ar noteikumiem, automašīnas ar zīmi, ka to vada vai tajā atrodas persona ar invaliditāti un ja logā ir ievietota attiecīgā invalīdu stāvvietas karte, drīkst apstāties jebkurā stāvvietā, tostarp arī maksas. Automobilis nav jānovieto tikai invalīdiem paredzētajās vietās, teikts Rīgas Domes saistošajos noteikumos par Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu.

“Manuprāt, tas būtu tikai loģiski pirms soda uzlikšanas vispirms apsekot konkrēto stāvvietu klātienē un pārliecināties par to, vai automašīna tiešām atrodas nepamatoti, un tikai tad lemt par iespējamo naudas sodu.

Kā to dara, piemēram, pašvaldības uzņēmums “Rīgas satiksme” – apseko un, ja auto īpašnieks sodāms, uz priekšējā vējstikla aiz logu tīrītājiem tiek atstāta kvīts,” uzsver Elīna. “Saziņā ar “Julianus Inkasso” nosūtīju uzņēmumam savas stāvvietas karti, kurā ir redzams man vārds un uzvārds, kā arī simbols, ka šo spēkratu izmanto cilvēks ar invaliditāti.”

Parādu piedzinēji lietu anulē

Kā noskaidroja LA.LV, parādu piedziņas uzņēmums “Julianus Inkasso” saziņā ar “Park Expert” tik tiešām atzinis, ka sods uzlikts nepamatoti, lietu anulējis un atvainojies Elīnai par sagādātajām neērtībām.

Tikmēr SIA “Park Expert” taisnojās, ka Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde (PMLP) uzturētajā Iedzīvotāju reģistrā nav pieejama informācija par transportlīdzekļiem un to īpašniekiem, tādēļ dati tiek saņemti no Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD). Tādējādi rēķins tiek sūtīts uz to adresi, kas norādīta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

“Tikai no mašīnas numura vien, neveicot pieprasījumu CSDD reģistrā, nav iespējams “uzminēt”, kam pieder transportlīdzeklis. Tas nozīmē, pēc CSDD reģistra informācijas SIA “Park Expert” būtu jāvēršas PMLP, lai saņemtu informāciju par deklarēto dzīvesvietu. Taču tad rēķins būtu vēl lielāks,” skaidroja uzņēmums. CSDD nesniedzot automašīnas saimnieka tālruņa numuru vai e-pasta adresi, jo to neatļaujot personas datu aizsardzības likums. Paziņojumā, kas tika nosūtīts no SIA “Park Expert” puses, ir minēts: “Līgumsoda maksājuma neizpildes gadījumā dati tiks nodoti SIA “Park Expert” pilnvarotiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.”

Lieks stress nenāk par labu veselībai

Elīna uzsver, ka šādā neiespējamā “komunikācijā” norādes par parāda nesamaksāšanas sekām ir absolūti lieka, jo tas nemaina lietas būtību. Viņa atgādina, ka reizēm “tādiem pārāk turīgiem auto īpašniekiem, kuri ignorē noteiktās prasības un savu “ērtību” labad “noparkojas” tieši pie ieejas lielveikalos, ignorējot stāvvietu norādes, kas paredzētas invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm”, naudas sodi ir sīkums. Tikmēr invalīdiem, kuriem jāiztiek vien ar invaliditātes pensiju un turklāt jāpērk dārgi medikamenti, kā tas ir Elīnas gadījumā, jo ne visus kaut daļēji kompensē valsts, svarīgs ir katrs cents.

“Man kā invalīdei šis atgadījums aizskāra jo īpaši, radot nevajadzīgu stresu un satraukumu. Uzskatu, ka šo problēmu risināšanā ir jāiejaucas arī pašām pašvaldībām, līdzīgi kā savulaik tika atrisinātas līdzīgas situācijas ar automašīnu novietošanu Rīgas ielās. Ir taču jābūt saprotošiem un lojāliem pret invalīdiem!

Piemēram, pie veikaliem stāvlaukumos ir norādīts, ka te ir vieta tikai invalīdiem. Tā tam būtu jābūt jebkurā auto novietnē,” norāda Elīna, kurai invaliditāte piešķirta par diagnozi, kas ir nopietna nervu sistēmas saslimšana. Slimība noārda nervu šķiedru apvalkus, tādēļ jebkurš lieks satraukums tās gaitu tikai pasliktina. Pēc Elīnas vārdiem, viņai, kas godīgi no savas pensijas maksā visus rēķinus, saņemt paziņojumu, ka pēkšņi nonākusi parādnieku sarakstos un, satraukuma pilnai, gaidīt skaidrojumu par šo situāciju, ir nevajadzīgs stress, kas veselībai tikai nodara kaitējumu.

Lai gan Rīgas pašvaldība pērnā gada rudenī pilsētas centrā ieviesa daudz jaunu maksas autostāvvietu, lai sakārtotu auto stāvēšanu ielu malās, reizēm ir neiespējami galvaspilsētas centrā atrast vietu, kur novietot savu spēkratu. Viņasprāt, arī daudzviet ielu malās vajadzētu atvēlēt pa kādai stāvvietai, kas paredzēta personām ar invaliditāti – pašlaik tādu stāvvietu galvaspilsētā (ja neskaita lielveikalus), ir gaužām maz.