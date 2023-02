Aleksandrs Bartaševičs Foto. LETA © Ivars Soikāns

Bijušie "saskaņieši" Bartaševičs un Klementjevs veidos jaunu partiju, kas fokusēsies uz reģioniem







Bijušie partijas “Saskaņa” politiķi, kuru vidū ir Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, Andrejs Klementjevs, Jekaterina Ivanova un Karina Bartkeviča, apņēmušies veidot nacionāla līmeņa partiju ar fokusu uz reģionu vēlētājiem.

Klementjevs aģentūrai LETA skaidroja, ka pēc 14.Saeimas vēlēšanām bijis pilnīgi pārliecināts, ka “Saskaņa” nevarēs turpināt strādāt ar to pašu valdi un tiem pašiem līderiem, tomēr partijas kongresā kļuvis skaidrs, ka “biedru vairākums uzskatīja, ka “Saskaņa” var turpināt attīstīties tāpat kā līdz šim.” Šķelšanās iemesls “Saskaņā” nebija ideoloģiskas problēmas, bet gan personības partijā.

“Saskaņas” kongress piedāvāja tikai “kosmētisko remontu”, un Klementjevs neuzskata, ka tas būtu varējis izvest partiju no krīzes. Partijas valdē bijis nepieciešams piesaistīt cilvēkus no reģioniem, kuros ir, kā domā politiķis, “Saskaņas” lielākais potenciāls, un pilnībā izsvītrot no valdes un vadības cilvēkus, kas zaudēja vēlēšanās. “Uzskatu, ka Saeimas deputāti zaudēja vēlēšanās, un bija pieprasījums pēc jauniem cilvēkiem,” sacīja Klementjevs.

Pēc kongresa agrākais parlamenta deputāts sapratis, ka vairs nevarēs turpināt strādāt “Saskaņā” un parunājot ar cilvēkiem Latgalē, kuri teica, ka var būvēt jaunu partiju, izlēmis, ka būs kopā ar viņiem.

Lūgts komentēt attieksmi pret karu Ukrainā, Klementjevs sacīja, ka neuzskata ilggadējā “Saskaņas” līdera Jāņa Urbanoviča paziņojumu pirms gada, Krievijas iebrukuma Ukrainā pirmajā dienā, par cēloni “Saskaņas” zaudējumam Saeimas vēlēšanās. Gan partijas vadībā, gan arī “Saskaņu” pārstāvošie deputāti ir vairākkārt balsojuši par dokumentiem, kur nosodīts karš Ukrainā un Krievija nosaukta par agresoru. “Pat ja mēs būtu zinājuši iepriekš, ka zaudēsim Saeimas vēlēšanās, balsotu tāpat, kā balsojām, jo tur divu variantu nav,” apgalvoja politiķis, piebilstot, “Saskaņas” krīze nav saistīta ar karu Ukrainā.

Viņš uzskata, ka krīze partijā sākusies, jo partija zaudējusi saikni ar saviem vēlētājiem. Par to liecinājis jau zaudējums Rīgas domes vēlēšanās, kur “mēs zaudējām pusi no saviem vēlētājiem”, uzsvēra politiķis. “Mēs reāli nezinājām, kas notiek reģionos, un tāpēc [pirms vēlēšanām] nejutām, ka zaudēsim. Es biju pārliecināts, ka mums viss ir kārtībā un mums būs 10% [Saeimā].”

Jaunajai partijai Klementjevs rakstīs Sociālo programmu, kura, viņaprāt, būtu derīga arī “Saskaņai”, bet ar partijas pašreizējo valdi to varētu realizēt.

Par sadarbību ar Andreju Elksniņu runājot, Klementjevs uzsvēra, ka viņu topošā partija būs nacionāla līmeņa partija, kura veidos kandidātu sarakstus visu līmeņu vēlēšanām, kamēr Elksniņa mērķis ir reģionāla partija. Pēc tam, kad izskanējis Bartaševiča paziņojums par jaunas partijas veidošanu, zvanījuši citu reģionu līderi un vēlējušies pievienoties. “Gaidām bijušos “Saskaņas” biedrus, pirmorganizācijas un deputātus,” pauda politiķis.

Tomēr Klementjevs nevēlējās atklāt šo reģionu līderu vārdus. “Zinu, ka “Saskaņa” apzvana šos cilvēkus un mēģina vienoties par kompromisiem, lai viņu paliktu, un uzskatu, ka tas ir normāli.”

Jaunās partijas dibināšanas kongress notikšot tuvākajā laikā, jo saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem partijai jābūt nodibinātai vismaz vienu gadu pirms vēlēšanām, lai tajās varētu piedalīties ar saviem kandidātu sarakstiem.

Kā jau rakstīts, no partijas “Saskaņa” izslēgtais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, kā arī līdzšinējie “Saskaņas” biedri Andrejs Klementjevs, Jekaterina Ivanova un Karina Bartkeviča izplatījuši paziņojumu par jauna politiskā spēka veidošanu.

“Saskaņu” nolēmuši pamest vēl ap 120 biedri no Rēzeknes pilsētas un novada un Ludzas novada, vēstīja Latvijas Televīzija.