Aleksandrs Bartaševičs Foto: Ivars Soikāns/LETA

Rēzeknes domes deputāti pieprasīja Bartaševiča gāšanu no pilsētas mēra amata







Rēzeknes domes opozīcijas deputāti iesnieguši pieprasījumu, lai domes sēdē sarīkotu balsojumu Aleksandra Bartaševiča gāšanai no pilsētas mēra amata, aģentūru LETA informēja deputāte Ināra Groce (NA/LZP/JV/LRA/LP).

Iesniegumu parakstījuši visi pieci pašvaldības opozīcijas deputāti – Groce un abi pārējie no viņas pārstāvētā apvienotā partiju saraksta ievēlētie Jāzeps Korsaks un Juris Guntis Vjakse, kā arī Jānis Zeltiņš (P) un Voldemārs Platacis (JKP).

Groce apšauba, ka Bartaševiča iecerētajai jaunajai partijai Latgalē ir tik liels atbalsts, kā iepriekš vēstīts, proti, Latvijas Televīzija ziņoja, ka pēc Bartaševiča izslēgšanas no “Saskaņas” partiju nolēmuši pamest vēl ap 120 biedri no Rēzeknes pilsētas un novada un Ludzas novada.

Viņa arī izteica cerību, ka kāds no Rēzeknes domes valdošajiem deputātiem varētu pievienoties balsojumam par Bartaševiča atstādināšanu. “Brīnumi notiek,” sacīja Groce.

Rēzeknē koalīciju veido astoņi deputāti, kuri tika ievēlēti no partijas “Saskaņa” saraksta. Pašlaik vēl nav oficiāli zināms, vai visi no šī saraksta ievēlētie paliks lojāli Bartaševičam pēc viņa izslēgšanas no “Saskaņas” rindām, vai arī kāds varētu atteikties no atbalsta.

Jau ziņots, Bartaševičs un līdzšinējie “Saskaņas” biedri Andrejs Klementjevs, Jekaterina Ivanova un Karina Bartkeviča izplatījuši paziņojumu par jauna politiskā spēka veidošanu. Paziņojumu parakstījuši tikai seši no astoņiem no “Saskaņas” saraksta ievēlētajiem Rēzeknes deputātiem, kā arī visi seši Rēzeknes novada un viena Ludzas novada deputāte.

Opozīcijas deputātu iesniegumā teikts, ka viņu redzējumā nav pieņemami, ka Bartaševičs “atļaujas dalīt cilvēkus pēc tautības, acīmredzami kavē integrācijas procesus, kas īpaši pašreizējos apstākļos rada papildu drošības apdraudējumu”, nespēj paust skaidru nostāju Ukrainas kara jautājumos, aicina Latvijai ieņemt neitrālas valsts pozīciju karā.

Tāpat viņam tiek pārmests, ka savā sociālā tīkla “TikTok” kontā apzināti maldina sabiedrību ar apgalvojumiem, ka Krievija ir cietēja karā un ir iebrukusi Ukrainā pašaizsardzības nolūkos.

Iesniegumā nosaukts par neētisku Bartaševiča janvāra beigās izplatītais video, kurā viņš izsakās par nesaskaņām ar savu bijušo partiju.

“Var redzēt, ka video ir ierakstīts mēra darba kabinetā, diskreditējot domes institūtu un izmantojot mēra pilnvaras personīgajām ambīcijām, taču likumā noteiktās pašvaldības funkcijas nav saistītas ar partiju darbību,” pauž iesnieguma autori.

Bartaševiča apgalvojums, ka “krievu kopiena Latvijā zaudē savu identitāti”, pozicionējot sevi kā mēru krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, kuru “patiesās” intereses viņš aizstāv, ir neētisks un vairo spriedzi sabiedrībā, uzsver Rēzeknes opozīcijas deputāti.