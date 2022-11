Blodons: Lielākā problēma tagad būs – ko darīt ar Krieviju?! Ieteikt







Šobrīd lielākā problēma būs, ko darīt ar Krieviju?! Ar Ukrainu – tur viss ir skaidrs, bet ko darīt ar Krieviju, kāda būs tās nākotne!? Tagad, skatoties uz Krievijas uzvedību, ir pilnīgi skaidrs, ka nekas nemainīsies, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” izteica Arnis Blodons, žurnālists un PR speciālists.

Ja novilks Ukraina robežas, tā būs atguvusi teritorijas, kas notiek tālāk, jautā Blodons. Krievijā vai mainās vara, vai mainās attieksme no ASV, no Ķīnas, no Eiropas,

kā turpmāk sadarboties ar pilnīgi neprognozējamu kodollielvalsti, un ir pilnīgi vienalga kadri par nabadzību un atpalicību, par ieročiem, jo neskatoties uz to – tā tomēr ir kodollielvalsts

ar derīgajiem izrakteņiem.. Tie tur paliek, neviens neko nedara, tāpat Indija – kas ar to, neviens nerunā, tā spriež Blodons.