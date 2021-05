Foto: Zane Bitere/LETA

Bordāns: Kariņš var turpināt darbu, bet jāpilda koalīcijas līgumā rakstītais







Premjers Krišjānis Kariņš (JV) var turpināt darbu, taču ir jāpilda koalīcijas līgumā rakstītais par ministru portfeļu sadalījumu starp koalīcijas partijām, šādu nostāju intervijā TV3 pauda Jaunās konservatīvās partijas (JKP) līderis Jānis Bordāns.

Pagājušajā mēnesī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs nolēma mainīt partejisko piederību un pāriet no “KPV LV” uz Nacionālo apvienību (NA). Koalīcijas līgums paredz, ka šis ministra amats pienākas “KPV LV”, taču Vitenbergs to atbrīvot negrasās, viņa palikšanu amatā aizstāv NA un arī Kariņš nav uz to uzstājis, lai arī ministra nomaiņu prasa “KPV LV” un līdzīgu pozīciju atbalsta JKP.

Bordāns uzsvēra, ka starp valdības partijām ir noslēgts koalīcijas līgums, un premjeram tagad jāgādā, lai tajā ierakstītais tiktu īstenots. Līgumā ir atrunātas ministru proporcijas, kuras var mainīt tikai ar premjera lēmumu un ar citu partiju piekrišanu, piebilda politiķis.

Mēs saredzam, ka Kariņš var turpināt darbu, bet jāpilda līgumā ierakstītais, par stabilitāti valdībā izteicās Bordāns.

Bordāns atzīmēja, ka atbilstoši koalīcijas līgumam ekonomikas ministra portfelis pienākas “KPV LV”, savukārt, ja koalīcijas vienošanās tiek pārskatīta, tad JKP atkal piedāvāšot runāt arī par bijušā “KPV LV” līdera Ata Zakatistova atrašanos Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra amatā.

Lūgts vērtēt, cik ticama izskatās “KPV LV” aiziešana no valdības, Bordāns apgalvoja, ka viņam par to neesot viedokļa, taču esot iespējams, ka tās esot tikai spekulācijas.

Pēc Bordāna vārdiem, “aizbildināšanās ar pandēmiju”, lai nerisinātu šos attiecību jautājumus koalīcijā, no premjera puses esot nevietā.

Politiķis aicināja Kariņu arī nekritizēt Saeimu par tās lēmumiem, kas ir pretēji valdības pozīcijai, jo koalīcijas deputāti neesot nekāda balsošanas mašīna. Piemēram, kritizētais lēmums par terašu atvēršanu, Bordāna vērtējumā, esot izrādījies ļoti pareizs.

Taujāts, vai sekmīgākai cīņai pret Covid-19 Latvijā būtu jāievieš stingrāki ierobežojumi, Bordāns izteicās, ka šajā jautājumā vēl esot jāskaidro, ko saka “dažādu nozaru speciālisti” un jāvēro situācija. Viņš neuzskata, ka šobrīd vajadzētu atgriezties pie ārkārtas stāvokļa atjaunošanas un totālas karantīnas, kas mazināšot vēlmi vakcinēties.

Kā ziņots, mediķi ir vērsušies pie Saeimas un valdības ar aicinājumu rīkoties, lai tiktu novērsts straujš saslimstības ar Covid-19 palielinājums Latvijā.

Medicīnas iestāžu speciālisti brīdina, ka pēdējo nedēļu saslimstības ar Covid-19 rādītāji skaidri parāda, ka epidemioloģiskā situācija būtiski pasliktinās. Saslimstības pieaugums ir vērojams visā valsts teritorijā un praktiski visās iedzīvotāju vecuma grupās, tajā skaitā bērnu un jauniešu vidū.