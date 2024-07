Publicitātes foto.

"Brīdis starp nakti un jaunas dienas sākumu ir maģisks!" Dziedātāja KATŌ gatava uzlādēt klausītājus ar jaunu dziesmu







Dziedātāja KATŌ nāk klajā ar videoklipu sirdssiltai kompozīcijai līdz šim neierastā skanējumā. Pēc garāka pārtraukuma ir piepildījusies dziedātājas iecere par dziesmas ieskaņošanu kopā ar stīgu instrumentiem.

Skaņdarba pirmais vārds – “rīts” atspoguļo tā sajūtu kā muzikāli, tā saturiski. “Brīdis starp nakti un jaunas dienas sākumu ir maģisks. Tas ir tīrs un mierpilns, bez liekas kņadas un steigas. Gaiss ir tik svaigs, ka gribas pieelpot pilnas plaušas. Viss šķiet tik nesamaitāts un jaunu iespēju piepildīts. Rīts ir mana mīļākā dienas daļa, iespējams, tas tāpēc, ka esmu dzimusi agri no rīta. Man visai bieži ir nepieciešama “uzlāde” un es to smeļos esot kopā ar saviem cilvēkiem. Nekas mani nepiepilda tā, kā rūpes un apziņa, ka man ir uz ko paļauties, ar ko aprunāties, ka man ir kam pateikt, ka mīlu. Cilvēki, to savstarpējās attiecības un dabas spēks, tās ir lietas, ko novērtēju un apbrīnoju”, par dziesmas sajūtām stāsta KATŌ.

Rīta sajūtu izdevās rast arī mūzikas videoklipā, kura režisore ir Elvīra Blumfelde: “Kopā ar operatoru Ivo Skanstiņu vēlējāmies radīt “zemsegas sajūtu pasauli”, kurā mēs katrs kavējamies vien īsu brīdi – starp sapņiem un blāvi satveramo realitāti. Krāsainu epizožu uzplaiksnījumi, balto palagu vieglums un miega uzturēts komforts.”

Dziesmas autors un producents ir Kaspars Ansons, savukārt, stīgu kvarteta aranžiju veidojis Valters Pūce, kurš kopā ar mūziķiem Alekseju Bahiru, Margaritu Ogibalovu un Elinu Andrianovu – Bahiru piedalījies arī tā ieskaņošanā. “Stīgu instrumenti vienmēr dziesmai piešķir īpašu noskaņu un man šķiet, ka kvarteta līdzdalība ir lieliski papildinājusi “Baterijas”. Tāds nebija mērķis, bet visu ieraksta laiku domāju par to, ka mazliet esam radījuši sajūtu, kuru var noķert skatoties “Netfilx” hitu “Bridžertona”, papildina KATŌ.