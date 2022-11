Foto: SHUTTERSTOCK

Brīnumzāles 1001 slimībai! Kas tik ļoti vērtīgs kāpostos? Ieteikt







Antra Krastiņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Viena pati galviņa, simt lakatiņu – tāda ir latviešu mīkla par kāpostu. Bet kurš nu skaitīs, cik īsti lapu kāpostam! Galvenais, ka šis dārzenis labi garšo dažādos izpildījumos un ir arī lielisks dakteris. Leģendārais persiešu ārsts, zinātnieks Avicenna kāpostu uzskatījis par zālēm no 1001 slimības, un arī mūsu tautas dziedniecībā tas lietots pret ļoti daudzām vainām.

Kas kāpostā vērtīgs

SHUTTERSTOCK ilustrācija

Kāpostos (Brassicae oleraceae) ir C, A, E, B1, B2, B7, PP, K, U vitamīns, mikroelementi un minerālvielas: nātrijs, kālijs, fosfors, magnijs, mangāns, kalcijs, jods, varš, hroms, sērs, cinks, molibdēns.

Galviņkāposti ieņem godpilno trešo vietu to piecu svarīgāko produktu grupā, kas aizkavē organisma novecošanos, uzlabo vispārējo veselību un prāta spējas. Kāposti izceļas arī ar to, ka, dārzeni mehāniski un termiski apstrādājot, nesadalās tajā bagātīgi esošais C vitamīns.

Tāpēc kāpostus vienlīdz vērtīgi ēst gan svaigus, gan vārītus, gan skābētus un sutinātus. Lai sekmētu normālu vielmaiņu, gadā ieteicams apēst 40–45 kilogramus kāpostu. Daudz? Sadalot uz 365 gada dienām – nebūt ne.

Turklāt kāpostā ir maz kaloriju, līdz ar to tas palīdz uzturēt slaido līniju, un tajā esošās vērtīgās šķiedrvielas darbojas kā zarnu traktu tīrošas birstes. Vēl viens vērā ņemams fakts – kāposti ir salīdzinoši lēts produkts.

Ievēro!

Foto: SHUTTERSTOCK

Svaigus kāpostus un to sulu dziednieciskos nolūkos iekšķīgi lietot nav ieteicams:

ja bieži ir caureja,

ja pastiprināti uzkrājas gāzes (šādos gadījumos sulu var atšķaidīt 1:1 ar vārītu ūdeni vai ķimeņu tēju),

ja ir gremošanas orgānu slimības.

No tautas dziedniecības ieteikumu un recepšu pūra

Pret artrītu nedaudz iegriež vai ar koka stampiņu sadauza svaiga kāposta lapas – lai atdalās sula, to iekšējo pusi apziež ar medu un liek uz sāpošajām locītavām. Apsaitē ar vilnas šalli, lina vai kokvilnas drānu.

Pie ceļgalu osteoartrīta 200 g svaigu kāpostu samaļ gaļasmašīnā, iegūtajai masai pievieno 2 ēdamkarotes ābolu sidra etiķa, ietin vairākkārt salocītā marlē un piesien pie sāpošajiem sāpīgiem ceļgaliem. Tur 2–3 stundas, var atstāt uz nakti. Parasti atvieglojumu jūt jau pēc pirmās procedūras.

Pret poliartrītu, ģikti, reimatismu uz problemātiskajām vietām liek sadauzītu kāposta lapu kompreses.

Ja nomoka podagra, aukstā ūdenī nomazgātas kāpostu lapas sagriež nelielos gabaliņos, pieliek pie sāpošās vietas, nostiprina ar pārsēju vai marli, notur visu dienu. Ja sāpes ir stipras, lapas maina ik pēc 2–3 stundām. Lai veicinātu atveseļošanos, papildus iekšķīgi dzer kāpostu sulu – pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā. Kurss – 30 dienas, tad ieteicams īss pārtraukums.

Pret muskuļu sāpēm izdauza kāposta lapu, uz dažām sekundēm iemērc karstā ūdenī, tad stiegraino daļu nosusina un liek uz sāpošā muskuļa. Lapu var apziest ar medu, propolisu. Apsaitē. Līdzko lapa atdzisusi, to nomaina pret citu. Tā rīkojas vairākkārt.

Neiralģijas simptomu, iekaisuma un sāpju mazināšanai 2–3 kāpostu lapas sagriež nelielos gabaliņos, aplej ar verdošu ūdeni, nosusina uz marles un vēl siltas kopā ar marli uzklāj uz problemātiskās vietas. Nostiprina ar pārsēju vai vilnas šalli

Starpribu neiralģijas gadījumā kompresi nedrīkst likt sirds rajonā.

Mastīta gadījumā, lai mazinātu sāpes un tūsku, uz nakti pie krūts liek kāpostu lapu kompreses. Dienas laikā krūti ik pēc 2–3 stundām ieziež ar svaigu kāpostu sulu.

Pret galvas, zobu sāpēm, izsitumu niezi liek svaigu kāpostu lapu apliekamos.

Pret hroniskām galvassāpēm kāposta lapu iemērc verdošā ūdenī, izņem, pārgriež uz pusēm, nedaudz padauza ar koka stampiņu. Vienu pusi lapas uzklāj uz pieres, otru uz pakauša un nostiprina ar apsēju, bet ne pārāk stingri – lai netraucētu asinsriti. Atstāj uz nakti. Apliekamos liek katru vakaru 2 nedēļas.

Pret kakla sāpēm 50 g svaigas kāpostu sulas (kāpostus sīki sasmalcina vai samaļ gaļasmašīnā un izspiež caur marli; sulu var uzglabāt vēsā vietā, bet ne ilgāk par 48 stundām) pievieno pusglāzi silta vārīta ūdens, samaisa un 5–7 reizes dienā skalo kaklu. Pāri palikušos kāposta biezumus sajauc ar medu, ietin vairākkārt salocītā marlē un liek pie sāpošā kakla kompreses veidā. Tur 40–60 minūtes. Procedūru veic 3 reizes dienā.

Pie kakla iekaisuma, angīnas no rītiem kaklu skalo ar svaigi spiestu kāpostu sulu un dzer siltu pa pusglāzei tukšā dūšā.

Foto: SHUTTERSTOCK

Pret klepu, lai atšķaidītu krēpas, mazinātu iekaisumu un ātrāk attīrītu bronhus, kāpostu lapas uz pāris minūtēm iemērc karstā ūdenī. Izņem, uz vienas lapas puses uzziež medu. Kompresi liek uz krūtīm, pietin ar polietilēna plēvi un siltu šalli. Atstāj uz nakti. Ja klepus stiprs, ilg­stošs, kompresi liek arī uz muguras. Procedūru atkārto 3–5 dienas.

Pie drudža uz pieres, delnām, vēdera un pēdām liek svaiga kāposta lapas, viegli pietin ar plānu lina dvieli vai kokvilnas drānu, patur 30 minūtes. Nepieciešamības gadījumā procedūru atkārto vairākas reizes.

Pret osteohondrozi kāposta lapas liek verdošā ūdenī, pavāra 5 minūtes. Izņem un pagaida, līdz tās atdziest līdz 40 ºC, tad lapas uzliek uz problemātiskās vietas un pārsien.

Pie lūzumiem pēc ģipša noņemšanas novāra 6–7 kāposta lapas, siltas uzliek uz lūzuma vietas, pietin ar elastīgu pārsēju un atstāj uz 2 stundām.

Onkoloģisko slimību profilaksei 2–4 reizes nedēļā ieteicams ēst kāpostus.

Pret celulītu problemātiskās vietas aptin ar svaigām kāpostu lapām, pārklāj ar pārtikas plēvi vai audumu. Patur 40–50 minūtes.

Pie sasitumiem sāpju remdēšanai un zilumu mazināšanai uz traumētajām vietām liek vēsas svaiga kāposta lapas. Kad tās sasilst, nomaina pret svaigām.

Pret brūcēm, čūlām, augoņiem, arī kašķi liek svaiga kāposta lapas, dzer kāpostu sulu.

Pret apdegumiem, arī saules, ekzēmu pie problemātiskās vietas liek svaiga kāposta lapu kompreses. Vairākkārt maina.

Pie I un II pakāpes apdegumiem 3–4 kāposta lapas noskalo ar verdošu ūdeni, ieliek tīrā maisiņā un, kad atdzisušas, uz 3–5 minūtēm ievieto saldētavā. Izņem un 1–2 lapas (atkarībā no apdeguma vietas lieluma) uzklāj uz traumētās ādas. Tiklīdz lapas sasilušas, liek jaunas. Tur ne ilgāk par 5 minūtēm.

Pie varikozām vēnām (ielaistas vēnu varikozes gadījumā kompreses ar kāpostu lapām lietot aizliegts!) vietās, kur redzamas paplašinātas vēnas, uzliek verdošā ūdenī brīdi applaucētas kāpostu lapas un pārsien ar elastīgu saiti. Tur 2 stundas. Lai procedūra dotu vēlamo efektu, to veic katru dienu, līdz vēnas samazinās.

Pie mitrojošās ekzēmas svaiga kāposta lapas novāra, samaļ biezenī un sajauc ar kviešu klijām. Iegūto masu klāj uz pro­blemātiskās vietas. Vairākkārt maina.

Pie jutīgas, iekaisušas sejas ādas kāposta lapas sagriež nelielos gabaliņos, apvāra, mazliet nosusina, iemērc olīveļļā un uzklāj uz sejas. Tur 20–30 minūtes.

Pret piņņainu sejas ādu uz pinnēm uzliek nelielus kāposta lapas gabaliņus, nostiprina ar plāksteri un atstāj uz nakti. No rīta kāposts ne tikai būs izvilcis strutas, bet arī novērsis iekaisumu un aktivizējis ādas audu atjaunošanās procesu.

Ja plaisā papēži, kājas izsilda sāls un sodas vanniņā. Tad papēžus apziež ar medu, pārklāj ar svaiga kāposta lapu un uzvelk vilnas zeķes. Tur 2 stundas.

Pret aizcietējumu regulāri uzturā lieto pusvārītus svaigus kāpostus un dzer kāpostu novārījumu – 2 glāzes dienā.

Acu uztūkuma mazināšanai uz acu zonas līdz vaigukaulam uzklāj sadauzītu svaiga kāposta lapu. Tur 10–15 minūtes. Kad viena lapas puse sasilusi, apgriež otru.

Pret aterosklerozi no rīta tukšā dūšā dzer svaigu kāpostu sulu.

Pret kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlu dienā ieteicams izdzert glāzi svaigas kāpostu sulas.

Pie gastrīta, ja ir nepietiekama kuņģa sulas sekrēcija, 2–3 reizes dienā izdzer pa pusglāzei svaigu vai skābētu kāpostu sulu.

Kāposti pastiprināti jāēd pie iekaisumiem – šim dārzenim piemīt spēja tos mazināt un novērst.