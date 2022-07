Padomju laiku militārās lidmašīnas “IL-28” aizvākšana Skultē. Foto: Dainis Bušmanis

Bumbvedējs pārceļas uz aviācijas muzeju: PSRS armijas faniem vairs nebūs kur pulcēties Ieteikt







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Bijušajā militārajā pilsētiņā novietotā lidmašīna bija kļuvusi par pulcēšanās vietu tiem, kuri PSRS armiju atcerējās ar siltām jūtām, bet nu tā pārvietota uz muzeju.

Mārupes novada Skultē bez incidentiem trešdien dienas pirmajā pusē noņemta no postamenta un nogādāta netālajā Aviācijas tehnikas muzejā padomju laiku militārā lidmašīna “IL-28” – Latvijā pēdējais PSRS militārās tehnikas piemērs, kas vēl bija palicis uz pjedestāla. Līdz ar to noslēgusies gadiem ilgusī epopeja par šī padomju laika mantojuma aizvākšanu.

Mārupes novada pašvaldība lēmumu par objekta Skultes ielā 19 demontāžu un pārvietošanu pieņēma 29. jūnijā, kaut pat pēc Ukrainas kara sākuma domē uzturēja viedokli, ka sarkanzvaigžņotais bumbvedējs ir novadam nozīmīgs militārā tūrisma objekts, kas turklāt iekļauts “Lauku ceļotāja” un Okupācijas muzeja izdotajos ceļvežos un ir starptautiska mēroga retums visam Baltijas reģionam.

Tomēr vasarā domē atzina, ka “situācija viennozīmīgi ir mainījusies, ņemot vērā pēdējā gada politiskos notikumus” un 23. jūnijā pieņemto likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā”.

Likums paredz, ka publiskajā ārtelpā (izņemot akreditētus muzejus) aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti Latvijas teritorijā kopš 1940. gada un slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu, vai slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju, vai ietver padomju varas vai nacisma simbolus.

Samērā īsā laikā pašvaldība tomēr atrada lidmašīnas aizvākšanai nepieciešamo ceļamkrānu un platformu, novāca pārvešanai uz muzeju traucējošās Skultes ielas ceļa zīmes, noorganizēja objekta sagatavošanu demontāžai, parūpējās par attiecīgā ielas posma slēgšanu un 43. maršruta autobusa kustības grafika maiņu.

No aviācijas vēstures viedokļa bumbvedējs “IL-28” bija viens no pirmajiem PSRS sērijveidā ražotajiem reaktīvajiem lidaparātiem. PSRS kara aviācijas bruņojumā tas parādījās pagājušā gadsimta 50. gadu sākumā, bet 70. gados pakāpeniski tika izņemts no arsenāliem.

Kopumā tika izgatavotas 6635 šādas lidmašīnas. Konkrētā ir ražota 60. gados un bijušās PSRS Baltijas flotes jūras gaisa karaspēku garnizona virsnieku pilsētiņas daudzdzīvokļu māju priekšā parādījās 1978. gada 23. februārī, ar savu klātbūtni pildot “uzskatāmās aģitācijas” misiju, kā tas tolaik daudzās padomju kara pilsētiņās bija pieņemts.

Pie lidmašīnas betona balstiem piestiprinātā plāksne vēstīja, ka tā likta par godu PSRS Baltijas flotes kara aviācijas 1. gvardes pulka lidotājiem, kuri Otrā pasaules kara laikā 1941. gadā no 7. augusta līdz 5. septembrim devušies bombardēt Berlīni.

Jāsaka, ka minētais reids 1941. gadā notika no lidlauka Sāmsalā un ne objektam, ne vietai ar Otro pasaules karu vai Berlīnes bombardēšanu nekāda sakara nav. Runā, ka Skultē vēl dzīvojot vismaz viena persona, kas kādreiz ar šo lidaparātu lidojusi.

Lidotāji Ivans Oneļs un Nikolajs Guščins. Foto: Dainis Bušmanis

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Skultes lidmašīna zināmos datumos kļuva par pulcēšanās un talkošanas vietu tiem, kuri PSRS armiju atceras ar siltām jūtām, jo bijušās virsnieku pilsētiņas dzīvokļos netrūkst agrāko padomju militāristu, viņu bērnu un mazbērnu, kas, nebūs pārspīlēts, identificējas ar šo lidaparātu.

Sociālie tīkli vēsta, ka pārvešanas priekšvakarā, otrdienas pievakarē aptuveni 30 apkaimes iedzīvotāju un šī objekta cienītāju bija pulcējušies uz “atvadu vakaru” no “iļjušas”. Klātesošos uzrunāja bijušais padomju kara lidotājs, šajā apkaimē cienītais Nikolajs Guščins, kurš aicināja “neļauties sanaidošanai”.

Lidmašīna tagad kļuvusi par eksponātu starp tai līdzīgiem padomju ēras lidaparātiem Aviācijas tehnikas muzejā Skultes ielā 35. Šis muzejs praktiski ir vienas personas – aviācijas vēstures entuziasta Viktora Talpas – vākums.

Agrāk tas atradās tieši pie lidostas “Rīga” pasažieru termināļa, bet, sākoties lidostas rekonstrukcijai, pagājušā gada augustā arī tika pārvietots uz Skulti. Bumbvedējs “IL-28”, kas līdz šim stāvēja uz privātas zemes, taču skaitījās Mārupes pašvaldības īpašums, tāds arī paliek, bet ar muzeju ir noslēgts glabājuma līgums.