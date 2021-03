Mārupes novada priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, kurš pašvaldību vada jau ilgus gadus, pirms tam būdams Mārupes pagasta padomes piekšsēdētājs, uzskata, ka šīs vēlēšanas būs agresīvas – vispirms jau tas, ka Rīgā šogad nebūs vēlēšanu un partijas visu enerģiju veltīs cīņai par varas pārņemšanu turīgajos novados, kāds ir arī Mārupē. Foto: Evija Trifanova/LETA

Ināra Egle

Pēc novadu reformas Mārupes novads varētu būt viens no bagātākajiem, ja ne pats turīgākais, vērtējot pēc ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. To veido Mārupes un Babītes novads, kurus daudzi rīdzinieki ir izvēlējušies par savu dzīvesvietu.

Nav viegli pamanīt, kur beidzas Rīga un sākas minētās pašvaldības. Tāpēc arī par jaunā novada politisko varu varētu būt liela cīņa. Taču pieaugošais iedzīvotāju skaits un novadu apvienošana mazina iespēju pro­gnozēt domes vēlēšanu rezultātu.

Šī, iespējams, būs viena no pašvaldībām, kur kampaņai var būt liela loma, tāpat kā partiju spējai motivēt savus vēlētājus aiziet uz vēlēšanām. Liela daļa politisko spēku sola pārmaiņas, bet nebūs viegli pārņemt varu pašvaldībā, kur cilvēki dzīvo labi.

Jaunajā Mārupes novadā šā gada sākumā bija 36 773 iedzīvotāji. Pērn Babītes novadā bija deklarēti 12 290 iedzīvotāji, bet Mārupes novadā – 23 231. Taču šīs Pierīgas pašvaldības nav reģionālās attīstības centru vidū, kas ir viens no iemesliem, kāpēc rosināts šo sarakstu pārskatīt.

Kā Babīte, tā Mārupe sevī saskata attīstības potenciālu, tāpēc iebilda pret to apvienošanu. Abas pašvaldības ir trīs turīgāko novadu vidū aiz Garkalnes, iemaksājot arī finanšu izlīdzināšanas fondā. Lai nokļūtu no Babītes novada centra Piņķiem (nemaz nerunājot par tās ciemiem) uz jaunā novada domi Mārupē, būs jābrauc caur Rīgu. Tiem, kas izmanto sabiedrisko transportu, tas būs iespējams ar pārsēšanos. Vasarās jaudīgāku spēkratu īpašnieki varot braukt arī pa meža ceļiem.

Novads ar lidostu

Nesenajā Latvijas Zemnieku savienības kongresā tika demonstrētas pašvaldību vadītāju videouzrunas. Mārupes novada priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs uzrunāja kolēģus pie lidostas “Rīga”, tā atgādinot, ka pašvaldības teritorijā ir arī tā. M. Bojāram joprojām grūti pieņemt novadu apvienošanu, no kuras nekādus ieguvumus viņš nesaskata, bet tikai jau minētās problēmas, kas apgrūtināšot arī pakalpojumu pieejamību tālākajos ciemos. “Vēlēšanas būs agresīvas,” uzskata M. Bojārs.

Viņš “Latvijas Avīzei” paskaidroja, kas liek tā domāt, – vispirms jau tas, ka Rīgā šogad nebūs vēlēšanu un partijas visu enerģiju veltīs cīņai par varas pārņemšanu turīgajos novados, kāds ir arī Mār­upē. Politiskajiem spēkiem ir arī ievērojams valsts finansējums, kuru varēs izmantot šim mērķim.

Iepriekš pašvaldību vēlēšanās 2017. gadā Babītes novada domē iekļuva četri saraksti, no kuriem visvairāk – desmit mandātus – saņēma Latvijas Reģionu apvienība, bet no tās ievēlētie deputāti jau ir sadalījušies divās komandās. No LRA ievēlēja gan bijušo mēru Andreju Enci, gan pašreizējo Babītes novada priekšsēdi Aivaru Osī­ti, kurš tagad pārstāv “Latvijas attīstībai”.

Vēl Babītes domē ir pa diviem deputātiem no “Saskaņas” un “Vienotības”, kā arī viens no Nacionālās apvienības – Gatis Štolcers, bet tagad viņš startēs no A. Ences (LRA) saraksta. Latvijas Zemnieku savienība (LZS) Babītē nav pārstāvēta. Taču Mārupē Zaļo un zemnieku savienība pārliecinoši uzvarēja, iegūstot septiņus mandātus un izveidojot koalīciju kopā ar LRA, kurai ir četras vietas. “Saskaņa” un Nacionālā apvienība Mārupē ir pārstāvētas katra ar diviem deputātiem, bet “Vienotība” un “Progresīvie” – ar vienu.

Jaunais spēlētājs

Ar nopietnām ambīcijām pārņemt varu Mārupes novadā sevi piesaka “Latvijas attīstībai”, kas jau laikus tam gatavojās, pirms nepilna gada nomainot ilggadējo Babītes novada priekšsēdi A. Enci ar A. Osīti. “Latvijas attīstībai” vadītā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija arī seko līdzi Babītes novada darbībai, un nesen tā domei atgādināja, ka sagaida pārkāpumu novēršanu SIA “Babītes siltums”.

Tur neesot izstrādāta vidēja termiņa stratēģija, nodrošināta informācijas atklātība un konstatētas citas nepilnības. Babītes novada priekšsēdis A. Osītis “Latvijas Avīzei” paskaidroja, ka runa ir par laika posmu, kad kapitālsabiedrības uzraudzīja viņa priekšgājējs. Dome ir veikusi auditu un izveidojusi komisiju, kas vērtē tā rezultātus. Tie varētu būt zināmi aprīlī, kas ir vēlēšanu priekšvakarā.

A. Osītis 19. martā sacīja: “Tas, ka ir vēlēšanu tuvums, neko nenozīmē. Mēs nevaram atļaut lietām notikt tā, kā tām nevajadzētu notikt.” Savukārt bijušais priekšsēdis A. Ence uzskata, ka tas ir saistīts ar pašvaldību vēlēšanām, jo, viņaprāt, uzņēmums strādā labi “un tur neko nevarēs atrast”.

Abi sāncenši A. Ence un A. Osītis arī pirmie iesniedza sarakstus Mārupes novada vēlēšanām. LRA sarakstā A. Ence ir otrais aiz Mārupes novada priekšsēža vietnieces Līgas Kadiģes, ko var skaidrot ar divreiz lielāku vēlētāju skaitu Mārupē. A. Ence ir pārliecināts, ka LRA sarakstam ir izredzes iegūt lielu atbalstu Babītē, bet tajā ir arī vēl vairāki Mārupē populāri cilvēki – piemēram, kultūras nama direktore Ira Dūduma.

“Latvijas attīstībai” sarakstā pirmais ir Babītes novada priekšsēdis A. Osītis, bet aiz viņa – Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece, kura kandidēja arī uz Rīgas domi, bet nesaņēma lielu vēlētāju atbalstu. Kā trešais ir Mārupē populārais Drošas velobraukšanas skolas valdes priekšsēdis Guntis Ruskis, kurš domē ir ievēlēts no LRA.

A. Osītis saraksta izredzes vērtē labi, uzsverot vienu no tā priekšrocībām – politiskais spēks ir par modernu un mūsdienīgu pārvaldību un pārmaiņām, ar ko varētu būt pamanāms iepretim tām partijām, kuru galvgalī ir pieredzējušie mēri. “Mēs pārstāvam jauno domāšanu un piedāvājam sasniedzamus mērķus,” sacīja A. Osītis.

Babītes novada priekšsēža vietniece Darja Cvetkova būs “Saskaņas” sarakstā ar pirmo numuru. Viņa “Latvijas Avīzei” atgādināja, ka vēsturiski “Saskaņai” kā vienā, tā otrā pašvaldībā ir bijuši atbalstītāji. Šoreiz vēlēšanu kampaņā partija liks uzsvaru uz sociālo un veselības pakalpojumu pieejamību jaunajā novadā, jo daudzi varētu pat nenojaust, ka tik turīgās pašvaldībās tā ir problēma. D. Cvetkova to īpaši izjūtot tagad, kad sācies vakcinācijas process, jo cilvēkiem ir jābrauc vakcinēties uz Rīgu, kas senioriem ir sarežģīti. Taču lielajam novadam D. Cvetkova redz arī plusus – piemēram, varēs plānveidīgāk attīstīt šo Pierīgas teritoriju.

Nevar būt bezgaumīgs guļamvagons

Mārupes novads ir viena no divām pašvaldībām (otrs ir Aizputes novads), kurā ir pārstāvēta partija “Progresīvie”. No tās ievēlētais deputāts Edgars Jansons arī tagad startēs “Progresīvo” sarakstā, bet vairs nebūs tā līderis – ar pirmo numuru “Progresīvajiem” būs ārste Lāsma Lukss. Iepriekš “Progresīvo” starts novada vēlēšanās bija vairāk nejaušība, bet šoreiz jau tam partija gatavojas ar savu komandu.

E. Jansons ir Mārupes novada deputāts vairākus sasaukumus un ir izteikts opozicionārs tagadējai domes vadībai. Iepriekš E. Jansonu ievēlēja no Latvijas Zaļās partijas, kuras sarakstu viņš gatavoja arī 2017. gada vēlēšanās, bet pēdējā brīdī tās vadība paziņojusi, ka Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ies ar kopīgu sarakstu, kurā viņa komandai, kas bija opozīcijā LZS, nav vietas.

Pazīšanās ar “Progresīvo” vadību deva iespēju vēlēšanās tomēr nostartēt. E. Jansons arī iestājās “Progresīvajos” un tagad “Latvijas Avīzei” sacīja, ka “šis politiskais spēks pašvaldības līmenī atbilst manai būtībai, jo viņi iestājas par caurspīdīgu politiku pašvaldībās un cīnās pret korupciju”. Pēc E. Jansona domām, šajās vēlēšanās kaut kam ir jāmainās, jo “nevar Mārupe palikt par bezgaumīgu guļamvagonu, Babīte ir organizētāk un plānveidīgāk attīstījusies”.

Opozīcijā esošajai varai Mārupē ir arī Nacionālā apvienība, kuras sarakstā ar pirmo numuru, tāpat kā divās iepriekšējās vēlēšanās, būs Andris Puide. Viņš “Latvijas Avīzei” 22. martā paskaidroja, ka NA deputāti (arī Raivis Zeltīts, kurš vairs neplāno kandidēt), tāpat kā E. Jansons, nestrādā pašvaldības iestādēs, kas dod iespēju kritiskāk vērtēt tās darbu.

Arī A. Puide, kura sarakstā būs vairāki pagaidām vēl neatklāti sabiedrībā populāri cilvēki, cer uz pārmaiņām. Grūtākais pēc novadu apvienošanas, viņaprāt, būs transporta nodrošināšana līdz 30 un 40 kilometrus attālajiem Babītes ciemiem, tās teritorijā ir arī, piemēram, maizes ceptuve “Lāči”.

“Ja kāds domāja, ka jaunajā novadā būs mazāka administrācija, tad tā nenotiks, jo būs daudz darba juristiem un citiem speciālistiem,” uzskata A. Puide. Jau tagad Mārupes novada deputāts ir arī “Jaunās Vienotības” saraksta līderis Normunds Orleāns, kurš ir pārliecināts, ka pārmaiņas būs, jo ir mainījusies politiķu paaudze un arī domāšana un vēlētāji varētu gribēt kaut ko jaunu.