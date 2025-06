Foto: Edijs Pālens/LETA

“Burtiski neko uz papīra vēl uzlikusi neesmu,” Saulīte vairs nav pārliecināta, vai tiešām jāatkāpjas no amata Ieteikt







Pēc Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītāja Kristīne Saulīte, kura tās pašas sēdes sākumā paziņoja par savu atkāpšanos, medijiem norādīja, ka tomēr vēl domā par to, vai atkāpties no amata.

Reklāma Reklāma

“Burtiski neko uz papīra vēl uzlikusi neesmu,” viņa paziņoja un norādīja, ka vēl par šo “jautājumu domā”.

“Es nebiju gatava, ka komisijā izskanēs šādi pārmetumi tam, ka es uzvedos bezatbildīgi, jo es atkāpjos no amata, tas nebūtu atbildīgi no manas puses neieklausīties šajā ziņā,” teica Saulīte.

Viņa arī teica, ka vēlāk arī ziņos par to, vai atkāpsies no amata. Vienlaikus viņa norādīja, ka pašlaik notiek politiskas spēles, kurās neviens nevarot pamatot to, kāpēc viņai būtu amats jāpamet.

Kā vēstīts, balsu skaitīšana 2025.gada pašvaldību vēlēšanās sestdien un naktī uz svētdienu saskarās ar tehniskām problēmām. Problēmas vēlēšanu iecirkņu darbā, saskaroties ar tehniskajā problēmām, bija arī nedēļas gaitā, kad notika iepriekšējā balsošana.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs norādījis, ka vēlēšanu organizēšanā CVK un Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) izgāzās, tāpēc jāvērtē amatpersonu atbildība.

Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs pirmdien žurnālistiem pēc starpinstitūciju darba grupas sanāksmes sacīja, ka pašlaik dienesta pārbaude saistībā ar nedienām ar balsu skaitīšanu nav sākta, jo sākotnēji nepieciešams ievākt visu nepieciešamo un pieejamo informāciju par notikušo.

Tikmēr VDAA darbu pārraugošā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) saistībā ar nedienām vēlēšanās no amata atstādinājusi VDAA direktoru Jorenu Liopu.

Viņš pats pirmdien norādīja, ka pašlaik būtu jāpārvērtē tas, kādā veidā tieši tiek īstenoti šāda līmeņa projekti. “Nav manā kompetencē vērtēt ministres rīcību,” sacīja Liopa, atbildot uz jautājumu, vai, viņaprāt, ministre nav rīkojusies pārsteidzīgi.

TV3 ziņu un “Nekā personīga” vēlēšanu speciālizlaidumā svētdien, 8.jūnijā, Liops norādīja, ka viņam būtu pāragri uzņemties atbildību par vēlēšanu nakts tehniskajām problēmām.

Reklāma Reklāma

Paralēli VDAA ir sākusi detalizētu pārbaudi visos aģentūras atbildības jomas līmeņos, sākot no tiešā veidā atbildīgajiem darbiniekiem par vēlēšanu sistēmu, beidzot ar izstrādātājiem un auditētājiem, par iemesliem, kas izraisīja vēlēšanu zīmju skenēšanas lēndarbību, apliecināja aģentūrā.

Savukārt CVK vadītāja Saulīte iepriekš pauda, ka CVK izdarījusi visu, lai vēlēšanas noritētu veiksmīgi. Viņa sacīja, “ja būtu bijusi vismazākā indikācija, ka sistēmas nav gatavas, vai kaut kādā veidā kaut kas varētu nedarboties, tad atbildīgie jau uzreiz būtu bijuši gatavi pieņemt lēmumu balsis skaitīt manuāli”.

Viņa arī norādījusi, ka nav nekādu šaubu par vēlēšanu rezultātu patiesumu. “Patiesā lieta ir tāda, ka vēlēšanas ir notikušās, vēlēšanu rezultāti ir apkopoti un tie ir korekti,” teica Saulīte.