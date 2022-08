Foto: Shutterstock

Būs jāprot pielāgoties situācijām, kas nāks pretī ne tikai darba jomā, bet arī citās svarīgās dzīves sfērās! Horoskopi no 4. līdz 17. augustam Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”.

Auns

Lielāko daļu laika pavadīsiet darbos un savā profesionālajā sfērā, lai risinātu kādas situācijas, problēmas. Jums var tikt uzticēta kāda lielāka atbildība nekā līdz šim, to varat uztvert kā atzinību. Jums, galvenais, jārīkojas taisnīgi un bez maiguma izpausmēm, pastāv iespējamība, ka būsiet pārlieku žēlojoši. Esiet mērķtiecīgi un pārliecināti, tālu tiksiet un daudz sasniegsiet.

Vērsis

Jūsu neizsīkstošā enerģija ļaus jums izturēt apkārtējo spiedienu šajā laikā. Labā ziņa ir tā, ka pat spiediena situācijā jūs ļoti nejutīsiet diskomfortu un veiksmīgi turpināsiet iesākto ceļu uz vēlamo, kā arī sasniegsiet labus rezultātus. Tomēr neaizmirstiet arī par sevi, jūsu interesēs ir palutināt sevi, uzlādēt savu ķermeni ar enerģiju un iedvesmu. Esiet iejūtīgi un parūpējieties par sevi.

Dvīņi

Jūsu centību un sirsnību pienācīgi nenovērtēs tie, no kuriem to gaidāt. Taču tie, kas pamanīs, nāks jums palīgā un palīdzēs vēlamo pārvērst realitātē. Ir pienācis laiks saprast, kur jums nepietiek ar teorētiskām zināšanām un vajag apgūt arī šo to no prakses. Un bez vilcināšanās jāsteidz apgūt trūkstošo. Tajā pašā laikā neatstājiet novārtā iesākto, jums būs jāprot operēt ar visu paralēli.

Vēzis

Jūsu piedzīvojumu un riska uzņemšanās spējas pavērs lieliskas iespējas un ceļu uz jauniem profesionāliem panākumiem, īpaši tuvāk augusta vidum. Varbūt pievērsīsieties tūrismam, pat izskatot šo jomu kā savu profesionālo. Turpiniet ieguldīt centienus ceļā uz panākumiem darbā. Jums nav jāpaliek visu mūžu vienā jomā. Esiet elastīgāki un pielāgoties spējīgāki apkārtējo spiedienam, tas noderēs.

Lauva

Šomēnes saņemsiet līdzcilvēku atbalstu un palīdzību, lai sakārtotu un saglābtu to, ko nepieciešams. Jūsu interesēs ir palikt atvērtam, draudzīgam, saglabāt kopēju vienotības garu, lai kopā arī sasniegtu vēlamo. Viens nebūsiet spēlētājs. Tajā pašā laikā arī neaizmirstiet par savām labākajām īpašībām – spēcīgu apņēmību un spēju pieņemt lēmumus. Pateicoties tām, viegli stāsieties pretī neparastām un izaicinošām situācijām.

Jaunava

Vēlēsieties pārmaiņas, tas ļoti būs jūtams profesionālajā jomā, taču arī citas neatpaliks. Iespējams, pat šomēnes būs iespēja mainīt savu līdzšinējo darba jomu. Jūsu ikdienu piepildīs jaunas un spožas idejas, un var tikt piedāvāts kāds projekts, kas jūs savukārt uzlādēs ar enerģiju. Varat lieliski parādīt savus talantus un spējas.

Svari

Liela daļa laika jums būs jāvelta, lai novērtētu labo un slikto savā ikdienā, dzīvē. Jāveic tāda kārtīga revīzija. Un tad arī kārtīgi jāīsteno nepieciešamās pārmaiņas, kur tas vajadzīgs. Darbā no jums tiks prasītas labas loģiskās domāšanas prasmes, stratēģiska plānošana. Un, protams, veltiet laiku, ja nepieciešams papildināt un uzlabot savas prasmes. Jūs novērtēs.

Skorpions

Jums būs jāprot pielāgoties visām situācijām, kas nāks pretī ne tikai darba jomā, bet arī citās svarīgās dzīves sfērās. Gūsiet atzinību darbā un, iespējams, kādu atlīdzību par padarīto. Un arī varat saņemt attiecīgi papildu pienākumus, kurus negaidījāt. To izpilde savukārt atklās jums pašiem un citiem kādas jūsu apslēptās prasmes, par kurām nenojautāt. Esiet atvērti visam.

Strēlnieks

Jums pienācis laiks, kad sapratīsiet, ka komunikācija ar citiem, kas parasti jums ļoti labi izdevās un patika, šobrīd noteikti nav jums vēlama ikdienā. Vēlēsieties kaut kur pabūt vie­natnē vai nostāk no sabiedrības burzmas. Taču neaizraujieties pārlieku, visu ar mēru. Labs laiks būt kopā ar savējiem, ar ģimeni, ar cilvēkiem, kuru sabiedrībā pozitīvi uzlādējaties.

Mežāzis

Jums būs sarežģīts periods darba un profesionālajā jomā, dažiem arī privātajā. Viss saistās ar jūsu vienpatību, ar spēju risināt lietas pašiem, kas savukārt radīs citos informācijas un komunikācijas trūkumu. Kas savukārt var novest pie nevajadzīgām situācijām, problēmām, konfliktiem. Lai cik tas būtu grūti, esiet informatīvi atvērti, lai nesarežģītu to, ko nevajadzētu.

Ūdensvīrs

Jūs noteikti citiem liksieties kā ūdeni mutē ieņēmis – pārlieku kluss. Bet tāda būs jūsu noskaņa – būt mājās, paņemt mīļāko grāmatu vai klausīties mūziku, paklusēt un padomāt par visu, kas vien nāk jūsu prātā un domās. Jums var rasties daudz atziņu un atklāsmju. Ļaujieties šiem momentiem – tie sniegs daudz svarīgas informācijas.

Zivis

Jums pienācis laiks kādām labām ziņām – tās saņemsiet no kāda tuvumā esoša cilvēka vai atnāks no tālienes, taču jebkurā gadījumā priecēs jūsu sirdi. Varat saņemt kādu atzinību, pagodinājumu. Būsiet diezgan pieprasīts un populārs. Iespējams, piepildīsies kādi ģimenes plāni, kurus gaidījāt jau ilgāku laiku. Tāpat varat piedzīvot kādas jaukas, sirsnīgas svinības. Sviniet dzīvi un sevi tajā!