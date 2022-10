Publicitātes foto

Būtiskākais, kas jāzina par lāzerepilāciju







Mūsdienās nevēlamo matiņu likvidēšanai ir pieejamas dažādas metodes. Viena no tām ir lāzerepilācija. Tā ir kļuvusi par vienu no populāriem veidiem, kas dod iespēju efektīvi atbrīvoties no nevēlamā apmatojuma jebkurā ķermeņa zonā. Un par spīti tam – vēljoprojām pastāv dažādi mīti un neskaidri jautājumi, kas traucē pieņemt lēmumu par labu šai matiņu likvidēšanas metodei.

Tāpēc esam apkopojuši būtiskāko informāciju par lāzerepilāciju, kas palīdzēs iepazīt procedūru un pieņemt lēmumu par tās piemērotību tieši jums.

Kā notiek lāzerepilācija?

Lāzerepilācijas laikā ar lielas jaudas viena garuma gaismas staru tiek apstrādāts vēlamais ādas laukums, uz ilgāku laiku iznīcinot matiņa folikulu un apkārtējās šūnas, no kuram veidojas matiņa pamatne. Atkarībā no katra klienta jutības, procedūras laikā var tikt izjusts neliels diskomforts vai dzelšana, vai arī nejusts nekas. Vērts pieminēt, ka jaunākajās iekārtās ir iestrādāta atsāpināšanas sistēma, kas lāzerepilācijas laikā novērš nepatīkamas izjūtas. Lāzerepilācija ir piemērota jebkurai ķermeņa zonai, tai skaitā arī sejai. Procedūras ilgums ir atkarīgs no apstrādājamā laukuma izmēra. Lāzerepilācijas procedūra var ilgt no dažām sekundēm, piemēram, augšlūpas zonā, līdz pat 30 minūtēm, piemēram, kāju vai muguras zonā. Jāņem vēra, ka paliekošs rezultāts būs vērojams tikai tad, kad tiks iziets pilns lāzerepilācijas kurss, kas sastāv vidēji no 3-6 procedūrām, starp kurām nepieciešams ieturēt vismaz 4 nedēļu pauzi.

Kas jādara pirms lāzerepilācijas procedūras?

Lai būtu iespējams veikt lāzerepilāciju procedūras dienā vai dienu iepriekš matiņi ir jānoskuj, taču mēnesi pirms nedrīkst veikt matiņu likvidēšanu ar vasku. Nedēļu pirms procedūras nevar sauļoties un lietot saules aizsargkrēmus, kuru saules aizsargfaktors jeb SPF ir lielāks par 30. Lāzerepilācija ir iespējama tikai veselai ādai, tāpēc pirms procedūras ir nepieciešams pārliecināties, ka āda ir labā stāvoklī. Vajadzības gadījumā jāveic ādas ārstēšana un jāatrisina ādas problēmas.

Kādas ir procedūras galvenās priekšrocības?

Matiņi neataug ilgu laiku – lāzerepilācija dod iespēju iznīcināt matiņu pašā tā saknē, tādēļ pēc pilna procedūras kursa par nevēlamo apmatojumu nevajadzēs uztraukties uz ilgu laiku.

Iespējams likvidēt dažādu tipu matiņus – ar lāzerepilācijas palīdzību ir iespējams atbrīvoties arī no gaišiem un plāniem matiņiem.

Tiek uzlabots ādas stāvoklis – lāzerepilācija ne tikai efektīvi atbrīvo no nevēlamā apmatojuma, bet arī sniedz pozitīvu ietekmi uz ādas izskatu un veselību. Āda kļūst gludāka, matiņi vairs neieaug, kā arī mazinās ādas pigmentācija.

Metode ir piemērota jebkurai ķermeņa zonai – lāzerepilācija ļauj likvidēt matiņus pat pašās jutīgākajās ķermeņa zonās, piemēram, padusēs un bikini zonā.

Procedūra ir mazsāpīga – pateicoties lāzerepilācijā izmantotajām modernajām iekārtām, procedūras laikā klients var izjust vien nelielu dzelšanu vai neizjust nekādas nepatīkamas sajūtas.

Procedūru iecienījuši arī vīrieši – procedūra kļūst arvien populārāka arī vīriešu vidū. Visbiežāk vīrieši matiņu likvidēšanu izvēlas veikt plecu, muguras, jostas, roku, padušu un vēdera zonās.

