Čaks Noriss nomira divas reizes: kas patiesībā notika ar aktieri 0
Pasaule sēro par Chuck Norris – asa sižeta filmu varoni un leģendu, kas bija slavena ar savu garīgo un fizisko spēku. Viņš aizgāja mūžībā piektdien, 20. martā, 86 gadu vecumā.
Tikmēr izdevums Radaronline.com ziņo, ka aktieris jau iepriekš vairākkārt bijis uz dzīvības un nāves robežas.
Izrādās, ka Čaks Noriss pārdzīvoja nevis vienu, bet divus sirdslēkmes, kas notika ar dažu minūšu starpību gandrīz pirms desmit gadiem.
2017. gada jūlijā 77 gadus vecais aktieris pārcieta divus smagus infarktus un tika transportēts aptuveni 300 kilometru attālumā ar ātro palīdzību un helikopteru, lai saņemtu dzīvību glābjošu medicīnisko palīdzību.
“Tas viegli varēja nogalināt lielāko daļu vīriešu, kas ir uz pusi jaunāki par viņu, bet Čaks joprojām bija lieliskā fiziskā formā,” toreiz atklāja avots izdevumam.
Dramatiskie notikumi sākās pēc tam, kad seriāla “Walker, Texas Ranger” zvaigzne 16. jūlijā piedalījās Apvienotās cīņas mākslu federācijas pasaules čempionātā Lasvegasā.
Pēc pasākuma Noriss kopā ar sievu Dženu O’Keliju un ģimenes locekļiem pārtrauca deviņu stundu braucienu uz mājām Česterā, Kalifornijā, apstājoties viesnīcā un kazino Tonopah Station attālā Nevadas reģionā.
“Čaka sieva reģistrēja grupu viesnīcā ap 1:30 naktī,” stāstīja viesnīcas darbinieks. “Viņš kādu brīdi pavadīja kazino un tad devās uz numuru.”
Apmēram plkst. 5:30 no rīta Noriss dušā zaudēja samaņu spēcīgu sāpju krūtīs dēļ.
Apjukušo viesnīcas viesu acu priekšā mediķi nestuvēs iznesa aktieri cauri kazino uz gaidošo neatliekamās palīdzības automašīnu. Taču ceļā uz slimnīcu viņš pārstāja elpot.
Pēc avotu teiktā, mediķi atjaunoja viņa sirdsdarbību ar defibrilatoru, kamēr viņa sieva, nespējot palīdzēt, ar asarām acīs vēroja notiekošo.