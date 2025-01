Ilustratīvs attēls Foto – Atis Jansons

Ceļu uzturētāji cīnās ar apledojumu visā Latvijā! Autovadītājiem jābūt ļoti piesardzīgiem Ieteikt







Otrdien Latvijā gaidāmas apmākušās debesis, vietām smidzinās lietus vai mazliet snigs, prognozē sinoptiķi.

Reklāma Reklāma

Braukšanas apstākļi uz galvenajiem autoceļiem, kur no rīta vietām ir apledojums, uzlabosies, bet vakarpusē apledojums var veidoties no jauna.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs -1..+2 grādi.

Rīgā iespējama smidzināšana, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2 grādiem.

Austrumos no Latvijas atrodas augsta spiediena apgabals, rietumos – zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1017 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē līdz 1024 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.

Šorīt daudzviet valstī apledojums apgrūtina braukšanu

Šorīt daudzviet valstī apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 54 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas (A6) posmā no Piekalniem līdz Paterniekiem, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem, uz Daugavpils apvedceļa (A14), kā arī valsts reģionālā autoceļa Tīnūži – Koknese posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Pērsei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Tukuma, Dobeles, Ogres, Aizkraukles, Jēkabpils, Daugavpils un Krāslavas apkārtnē.

Reklāma Reklāma

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.