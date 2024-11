Foto – LETA

Ceļu uzturētāji: Nedēļas nogalē no rītiem ceļi var sākt apledot







Nedēļas nogalē no rītiem ceļi Latvijā var sākt apledot, atsaucoties uz meteorologu prognozēm, brīdina “Latvijas valsts ceļi” (LVC) un atzīmē, ka braukšanas apstākļus apgrūtinās arī lietus un iespējams pirmais sniegs, kā arī stiprais vējš.

LVC uzsver, ka rudeņos ceļa seguma stāvoklis un līdz ar to braukšanas apstākļi var mainīties ļoti strauji, tāpēc autovadītājiem pēc vasaras sezonas jāpielāgo savi braukšanas paradumi mainīgajiem apstākļiem, jāizvēlas braukšanas apstākļiem atbilstošs ātrums un jārēķinās, ka ceļš var prasīt ilgāku laiku.

“Iestājoties izteikti rudenīgiem laika apstākļiem, var būt pasliktināta redzamība miglas un nokrišņu dēļ. Nokrišņu laikā pieaug akvaplanēšanas risks, savukārt kritušās lapas un lietus var pasliktināt riepu saķeri ar ceļa segumu, apgrūtinot braukšanas apstākļus, klāsta LVC, “no rītiem un vakaros uz ceļiem var būt apledojums, jāņem vērā, ka temperatūras svārstību dēļ ceļi apledo strauji un nevienmērīgi. Var veidoties tā sauktais “melnais ledus”, kas ir faktiski neredzams un ļoti bīstams. Visstraujāk ceļi apledo uz tiltiem un pārvadiem, kā arī pie ūdenstilpēm.”

LVC atzīmē, ka šajā laikā intensīvākā satiksme rīta un vakara stundās norisinās tumsā, kad ir samazināta redzamība, tādēļ ceļš var nebūt pietiekami pārredzams. Var nākties negaidīti strauji bremzēt, pamanot šķērsli vai meža dzīvnieku, bet apdzīvotu vietu tuvumā jārēķinās, ka pa neapgaismotu ceļa nomali tuvu brauktuvei var pārvietoties gājēji, kurus bez atstarojošiem vai spīdošiem elementiem būs grūti pamanīt.

“Jādod vairāk laika gan bremzēšanai, gan manevru veikšanai, gan arī citu satiksmes dalībnieku reaģēšanai uz situāciju,” padomus turpina LVC, aicinot autovadītājus savlaicīgi aprīkot savus spēkratus ar ziemas riepām.

Tikmēr valsts ceļu tīklā 44 posmos joprojām turpinās būvdarbi, visvairāk to ir uz reģionālajiem autoceļiem. Lielākie ierobežojumi ir ceļa Ropaži – Ikšķile posmā no Kangariem līdz Tīnūžiem, kur četros posmos satiksmi organizē ar luksoforiem un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 35 minūtes, kā arī ceļa Madona – Gulbene posmā no Cesvaines līdz krustojumam ar autoceļu Vecaduliena-Kaipi, kur piecos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir pusstunda.