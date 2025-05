FOTO. Cik šogad maksā stādi? Ieskats šī pavasara Siguldas stādu parādes sortimentā Linda Tunte



































































































































































































































Latvijas Stādu parāde Siguldā

Man nu jau par tradīciju pavasaros un rudeņos kļuvis Siguldas Stādu parādes apmeklējums. Pat tad, ja it kā neko nevajag, aizbraukt, sajust to atmosfēru, ieraudzīt jaunas krāsas un idejas – tas allaž ir brīnišķīgi.

Šodiena, 3.maijs ir pirmā stādu parādes diena, ko vietējie jau paspējuši nodēvēt par igauņu dienu, jo ciemiņu no kaimiņvalsts ir tiešām daudz un igauņu valoda skan ik uz stūra. Labi pasilda mūsu ekonomiku.

Apmeklētāju trūkums te nekad nav bijis – automašīnu nav viegli atrast, kur novietot, taču Sigulda pavasarī ir brīnumskaista, tāpēc var jau arī kādu gabalu paiet ar kājām un pabaudīt.

Izejot cauri parādei, turēju rokās telefonu, lai sabildētu to, kas piesaista uzmanību vai vienkārši varētu būt kādam noderīgi. Protams, tā ir vien ļoti niecīga daļa no parādes, jo īpaši tāpēc, ka bildēju vien to, kam bija redzamas cenas, jo tieši tās jau, šķiet, vairumu interesē visvairāk. Ņemiet par labu!

Tiem, kas uz stādu parādi pošas 4.maijā, varētu noderēt vispārējā informācija par šo pasākumu, ko organizatori izsūtīja dažas dienas pirms pasākuma. Skatiet to turpinājumā!

3. un 4. maijā Siguldas Svētku laukumā jau divdesmit pirmo reizi tiek atzīmēts lielākais un krāšņākais pavasara dārzkopības pasākums – Latvijas Stādu parāde.

Pasākumā piedalās stādu audzētāji tikai no Latvijas, popularizējot un izceļot nacionālo stādu audzēšanas nozari un godinot tajā strādājošos. Arī šogad kā ierasts Latvijas Stādu parādē piedalās vairāk nekā 300 dalībnieku, kuru vidū ir stādu audzētāji no visiem valsts reģioniem, veidojot plašāko nacionālo stādu gadatirgu. Tāpat arī Latvijas amatnieki un vietējie pārtikas ražotāji ar skaistajiem un gardajiem pārsteigumiem, dārza preču un tehnikas ražotāju pārstāvji.

Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš stāsta, ka neskatoties uz izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras audzētāji – pēdējos divus gadus īpaši mainīgiem, vienlaikus Latvijai tik raksturīgiem laikapstākļiem, ekonomiskajām svārstībām un ģeopolitisko nenoteiktību – stādu tirgus turpina augt un attīstīties: “Augu pieejamība un piedāvājums stādu tirgū šogad ir tikai paplašinājies. Audzētāji, īpaši jaunie tirgus dalībnieki, piedāvā arvien vairāk unikālu un introducētu šķirņu, kas ienes svaigas vēsmas dārzu dizainā un labiekārtošanā. Protams, saglabājot piesardzību un pragmatisku aprēķinu, izvēloties eksotiskākus augus, jo tie prasa lielākas rūpes, bet nav noliedzams, ka klimata izmaiņas ļauj mūsu dārzos ieaudzēt arī ļoti neierastas lietas.” Viņš norāda, ka tieši stādu parāde ir vieta, kur saņemt konsultācijas no audzētājiem, ko un kā labāk šādus augus ieaudzēt, savukārt tiem kkuru dārzi vēl top, pasākums ir īstā vieta sortimenta bagātībā.

Pasākuma organizētāji šogad aicina visus padomāt ne tikai par praktiskām lietām, bet arī pafilozofēt, ko katram no mums nozīmē būt dabā, iegremdēt vēsā augsnē pirkstus, priecāties par tikko no zemes izlīdušu asnu, svinēt svētkus bagātīgi ziedošā dārzā. Starp daudzajiem stādu audzētājiem apmeklētājus šogad uzrunā “Ziedoņa muzejs”, kas jaunajai paaudzei demonstrē izglītojošas animācijas filmiņas “Suns Funs un pasaule”, kā arī piedāvā piedalīties konkursā par Imanta Ziedoņa Zaļo pasaku. 3. maijs ir Ziedoņa dzimšanas diena, un šajā dienā tiek atvērta arī sezona Ziedoņa muzejā.

Kā katru gadu Siguldas svētku laukumā divas dienas ir iespēja iegādāties tikai Latvijā audzētus stādus. Pircējus aicinās arī amatnieki un mājražotāji. Ēdinātāji ir gatavi pabarot ikvienu izsalkušo. Nevalstisko organizāciju stendos visus gaida interesantas aktivitātes.

Arī šogad, katras dienas vidū, organizē augu labdarības izsoli, atbalstot tos, kuri paši nevar palūgt palīdzību – mūsu četrkājainos draugus, kuri mīt patversmēs un biedrībās.

Pasākumā ieeja un stāvvietas ir bez maksas, kā arī darbojas mūsu palīgi, palīdzot nogādāt stādus uz stādu garderobe un no tās uz apmeklētāju automašīnām. Pasākuma atrašanās vietai, aicinām izmantot pārvietošanās lietotni “Waze”.

21. Latvijas Stādu parādi rīko nodibinājums “Stādu un kūdras inovāciju fonds” sadarbībā ar Stādu audzētāju biedrību un Siguldas novada pašvaldību.

21. Latvijas Stādu parāde piedāvā:

· Latvijā audzētus stādus

· Stādu izsoli

· Stādu garderobe un piegāde līdz mašīnām sadarbībā ar Līgatnes atrakciju parku “Zeit”

· Amatnieku un mājražotāju gadatirgu, dārza preces un tehniku

· Stādu audzētāju veidotus ekspozīciju stendus

· Apmeklētājiem Siguldā ir iespēja baudīt nobraucienu pa rodeļu trasi, braucienu ar trošu vagoniņu, vizināšanos ar automašīnītēm mazajiem apmeklētājiem, panorāmas ratu (maksas pasākumi)

· Pasākumā IEEJA un STĀVVIETAS visai ģimenei BEZ MAKSAS





















































































































































































































































Siguldas Stādu parāde 2024