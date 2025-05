“Vislielākā konkurence nav Rīgā!” CVK priekšsēdētāja atklāj negaidītus faktus par pašvaldību vēlēšanām Ieteikt







“Šobrīd ir pieņemti 340 kandidātu saraksti. Kopumā būs 948 iecirkņi, kas ir apstiprināti. Tātad vidējais kandidātu skaits ir astoņi uz vienu vietu. Vislielākā konkurence ir Jēkabpilī, pēc tam Rīgā, bet viszemākā – Venstpils novadā,” tā intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Saulīte, informējot par būtiskākajiem jautājumiem saistībā ar 7.jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām Latvijā.

Kādu iemeslu dēļ daudzi no deputātu kandidātiem ir atskaitīti no pašvaldību vēlēšanu sarakstiem? Uz šo TV24 raidījuma vadītājas jautājumu Saulīte atbildēja, sakot: “Kopumā tie ir teju 50 kandidāti dažādu iemeslu dēļ. Kandidāts var kandidēt, ņemot vērā trīs pazīmes – deklarētā dzīvevieta, darbavieta vai nekustamais īpašums -, šī te informācija tiek pārbaudīta. Ja tur ir nodotas nepatiesas ziņas, tad šis kandidāts tiek svītrots. Tiek pārbaudīta arī sodāmība. Ja kandidāts ir no ārzemēm, tad, protams, sodāmība jāpārbauda arī ārvalstīs.”

Šo informāciju par deputāta kandidātu pašvaldību vēlēšanās pārbauda trīs iestādes – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), Iekšlietu informācijas centrs un arī Tieslietu ministrija “pēc vajadzības”.

“Ir svarīgi piebilst, ka visu šo procesu kūrē pašvaldību vēlēšanu komisijas,” uzsvēra CVK priekšsēdētāja Saulīte intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, kurā plašāk stāstīja ne tikai par šā gada deputātu kandidātu skaitu, bet arī iecirkņu skaitu un pieejamību balsošanai no pirmdienas, 2.jūnija, kā arī skaidroja, kādi šogad būs vizuāli jaunie velēšanu biļeteni, kas atšķirsies no iepriekš ierastajiem.

Kā jau ziņots, tad pilnīgi pārliecināti par dalību gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās ir 35% balsstiesīgo, liecina pēc Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pasūtījuma tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas fakti” veiktais pētījums, vēstīja LETA šā gada 12.maijā.

Šie 35% aptaujāto norādījuši, ka noteikti piedalīsies vēlēšanās. Savukārt 38% pauduši, ka vairāk ticams, ka piedalīsies šajās vēlēšanās. Tikmēr 13% respondentu atzinuši, ka noteikti nepiedalīsies šajās vēlēšanās, bet 7% pieļāvuši, ka, visticamāk, nepiedalīsies. No visiem aptaujātajiem 7% bijis grūti pateikt, vai viņi piedalīsies vēlēšanās.

Salīdzinoši biežāk gatavību piedalīties vēlēšanās pauduši vēlētāji vecumā virs 45 gadiem, ar augstu ienākumu un izglītības līmeni, kā arī respondenti, kuru ģimenēs ir bērni.

No respondentiem, kuri neplāno doties uz kārtējām pašvaldību vēlēšanām, 36% norādīja, ka netic, ka balsošana kaut ko maina, un uzskata, ka tam nav jēgas. Savukārt 17% nedosies uz vēlēšanām, jo esot politiski neitrāli, bet 14% nepiedalīsies, jo neuzticas politiķiem, partijām, valdībai.

Vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto norādījuši, ka lēmumu par piedalīšanos vēlēšanās pieņem tikai pēdējās nedēļas laikā. Visbiežāk tie ir gados vecākie respondenti, Rīgas reģiona iedzīvotāji. 24% Latvijas pilsoņu lēmumu par dalību vēlēšanās pieņem pēdējo divu līdz četru nedēļu laikā, savukārt 35% vēlētāju šo lēmumu ir pieņēmuši agrāk.

Atbilstoši aptaujas rezultātiem, sabiedrības vairākumam ir noraidoša attieksme pret balsu pirkšanu vēlēšanās. Situācijā, ja pirms pašvaldību vēlēšanām tiktu piedāvāta nauda par to, lai nobalsotu par noteiktu sarakstu vai kandidātu, lielākā daļa respondentu atteiktos no šāda piedāvājuma un ziņotu vēlēšanu komisijai, policijai, medijiem vai ierakstītu par to sociālos tīklos.

Kopumā 18% aptaujāto vēlētāju apgalvoja, ka paņemtu piedāvāto naudu vai labumus, bet balsotu par to, par ko vēlas. Tikai 1% aptaujas dalībnieku izpildītu prasīto – paņemtu naudu vai labumus un nobalsotu par solīto sarakstu.

Dominējošā daļa jeb 63% sabiedrības viennozīmīgi nosoda cilvēkus, kuri piekrīt “pārdot balsi”.

Vēl 12% drīzāk to nosoda. Par nesodāmu rīcību to atzina 10% aptaujāto vēlētāju. Kopumā vairāk nosodoša attieksme pret balsu pirkšanu vēlēšanās vērojama gados vecāko respondentu, latviešu, lauku teritorijās dzīvojošo, kā arī finansiāli mazāk nodrošināto iedzīvotāju vidū.

Pašvaldību vēlēšanas notiks sestdien, 7.jūnijā. Plašāk lasiet CVK mājaslapā.

2021.gada pašvaldību vēlēšanās, kurās gan netika vēlēta Rīgas dome, piedalījās 327 950 balsstiesīgo jeb 34,01%.

