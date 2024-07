Romāns Jašins Foto: Ieva Makare/LETA

Četrām personām piemērots apcietinājums par gatavošanos Jašina slepkavībai, bet vienam noteikts cits drošības līdzeklis Ieteikt







Krimināllietā par gatavošanos Valsts policijas (VP) amatpersonas slepkavībai četrām personām piemērots apcietinājums, bet vienai – ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, aģentūru LETA informēja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Bagdone.

Lēmumi par drošības līdzekļu noteikšanu parasti ir pārsūdzami.

Saskaņā ar aģentūras LETA rīcībā esošo informāciju, policija izmeklē gatavošanos Kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka Romāna Jašina slepkavībai. Viņš iepriekš ieņēma Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietnieka un 1.nodaļas priekšnieka amatu.

Viens no lietā apcietinātajiem ir Artjoms Babenko. Viņa advokāts Egons Rusanovs piektdien žurnālistiem pauda apņemšanos pārsūdzēt viņa aizstāvamajam noteikto drošības līdzekli. Viņš sacīja, ka nevar komentēt, vai Babenko pazīst pārējos četrus aizturētos, jo aizstāvības pusei neesot nekādas sīkākas informācijas par lietu un citiem tajā aizturētajiem.

Pirms drošības līdzekļa izvērtēšanas Rusanovs plašsaziņas līdzekļiem norādīja, ka viņa aizstāvamais neatzīst savu vainu inkriminētajā noziegumā, bet policijas lēmumā esot ierakstītas pilnīgas muļķības un tas neesot likumīgs un pamatots. Advokāts arī apgalvoja, ka kratīšanās izņemtie ieroči neesot atrasti ar Babenko saistītās adresēs.

Jau vēstīts, ka likumsargi pie Jašina iespējamiem slepkavības gatavotājiem atraduši 17 kilogramus marihuānas, šaujamieročiem līdzīgus priekšmetus un policijas formas tērpu elementus.

Patlaban izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka noziedznieki, iespējams, bija gatavojušies nogalināt augsta ranga VP amatpersonu, un šis noziegums varētu būt saistīts ar šī policista profesionālo darbību un veikts atriebības nolūkā, tas izriet no VP izplatītā paziņojuma un Kriminālpolicijas priekšnieka Andreja Grišina žurnālistiem stāstītā. Potenciālā upura vārds gan netiek oficiāli atklāts.

Piecas personas aizturētas ceturtdien. Divi no aizturētajiem ir iepriekš sodīti par narkotisko vielu izplatīšanu. Visi aizturētie ir Latvijas pavalstnieki, un patlaban informācija liecina, ka viņi ir saistīti ar organizēto noziedzību.

Trešdien un ceturtdien veiktas izmeklēšanas un operatīvās darbības ar aizdomās turētajiem saistītās adresēs. Kopumā veiktas kratīšanas piecās dzīvesvietās un desmit transportlīdzekļos. Kratīšanu laikā izņemti 53 000 eiro skaidrā naudā, kā arī pieci šaujamieročiem līdzīgi priekšmeti, no kuriem divi, visticamāk, ir īstie šaujamieroči ar kaujas munīciju un viens no tiem – ar klusinātāju. Pārējie šaujamieročiem līdzīgie priekšmeti var būt gan pneimatiskie, gan “airsoft” ieroči, kuri, iespējams, pārveidoti šaušanai ar kaujas munīciju, bet to noteiks eksperts.

Tāpat pie personām konstatēti un atsavināti apmēram 17 kilogrami marihuānas, apmēram 40 vienību dažāda veida datu nesēju, piemēram, mobilie telefoni, datori, divi GPS izsekošanas trekeri, divi radio signālu slāpētāji, kas ir stratēģiskas nozīmes preces, divas rācijas, optiskais tēmeklis ar nakts redzamību, kā arī Valsts policijas un pašvaldības policijas formas tērpu elementi.

Policija secinājusi, ka daļa atsavināto priekšmetu varētu būt paredzēti nozieguma izdarīšanai.

Kriminālprocess sākts par sagatavošanos slepkavībai sakarā ar to, ka cietušais izpildījis savus dienesta un profesionālos pienākumus. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no 15 līdz 20 gadiem.

Viens no turpmākās izmeklēšanas mērķiem ir noskaidrot, vai ar šo noziegumu saistītas arī citas personas.

Kriminālprocesā šobrīd turpinās aktīva izmeklēšana, tāpēc detalizētāku informāciju patlaban policijai neesot iespējams izpaust.

Vaicāts, vai atceras vēl kādu gadījumu, kad ir mēģināts vai ir radušās aizdomas par mēģinājumu nogalināt VP amatpersonu, Grišins nenoliedza, ka viņa 30 gadu ilgā dienesta laikā ir bijuši notikumi arī ar cietušiem tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem.

“Es vēlētos atgādināt tiem, kuri piemirsuši, ka likumam ir spēks. Un, ja kādam galvā ienāks kaut vismazākā doma vērsties pret policijas darbiniekiem jebkādā veidā, tad mūsu rīcība būs stingra un asa, bet likuma rāmjos,” uzsvēra Grišins.

Kā liecina sociālajos tīklos publicēts video, administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā tiesājamais uzņēmējs Aleksandrs Babenko tiesas sēdē apgalvoja, ka kratīšana notikusi pie viņa dēla, kuru apsūdzot par vēlmi nogalināt Jašinu. Pēc Aleksandra Babenko vārdiem, dēlam tiekot inkriminēts “tāds pats pants kā man”. Aleksandrs Babenko kopā ar uzņēmēju Mihailu Uļmanu Bunkus lietā apsūdzēti par uzkūdīšanu jeb slepkavības pasūtīšanu.

“Firmas.lv” datu bāze liecina, ka virknē ar Aleksandru Babenko saistīto uzņēmumu tagad starp īpašniekiem ir arī 1992.gadā dzimušais Artjoms Babenko, un persona ar šādu vārdu un uzvārdu atsevišķās publikācijās tīmeklī minēta kā Aleksandra Babenko dēls.

2023.gada beigās Bunkus lietas prokurors Aldis Lasmanis tika lūdzis Rīgas pilsētas tiesu krimināllietu skatīt slēgtās tiesas sēdēs, jo tikuši saņemti draudi kāda liecinieka dzīvībai un veselībai, kā arī veidojas citu liecinošo personu apdraudējums. Prokuratūra šo informāciju bija saņēmusi no Valsts policijas, kas par notikušo sāka kriminālprocesu.