Cik liela ir Latvijas iedzīvotāju sapņu pensija? Daudz reižu vairāk, nekā šobrīd ir vidējā pensija – 527 eiro Ieteikt







Latvijas iedzīvotāju gaidas par savas nākotnes pensijas apmēru ievērojami atpaliek no reālajām iespējām – 50% no aptaujātajiem vēlētos saņemt pensiju robežās no 1001 līdz 2000 eiro mēnesī, liecina dzīvības apdrošināšanas sabiedrības “Compensa Life” un “Norstat Latvija” 2023.gada februārī veiktās aptaujas dati.

Vēl gandrīz ceturtā daļa jeb 23% pensijā vēlētos saņemt vairāk par 2000 eiro, savukārt vidējais vecuma pensijas apmērs valstī šobrīd ir vien 527,88 eiro, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati (VSAA).

“Compensa Life” Latvijas filiāles vadītājs Viktors Gustsons skaidro, ka pensijas īpatsvars pret darba algu jeb tā sauktais ienākumu aizvietošanas koeficients saskaņā ar Latvijas Bankas prognozēm nelabvēlīgās demogrāfiskās situācijas dēļ Latvijā turpinās samazināties un nākotnē nepārsniegs 40%. Tas liecina, ka par reālām var uzskatīt tikai nepilnas piektdaļas jeb 18% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vēlmes, kas vēlamo pensijas apmēru nosauca robežās no 501 līdz 1000 eiro.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji, aizejot pensijā, vidēji saņem tikai pusi jeb 54,3% no ienākumiem “uz rokas” jeb neto, kuri tiem bija pirms pensionēšanās.

Pēc VSAA datiem, 2023.gada sākumā vidējais vecuma pensijas apmērs Latvijā bija 527,88 eiro, un bez valstī garantēto minimālo pensiju atbalsta un citiem atvieglojumiem tas būtu vēl zemāks.

“Compensa Life” un “Norstat Latvija” aptauja atklāj arī to, ka tikai 38% aptaujāto ir informēti par savu prognozējamo pensijas apmēru. Liela daļa jeb 41% respondentu šobrīd nezina savu gaidāmās pensijas apmēru, 19% par to ne reizi nav interesējušies, bet 3% tas vispār neinteresē.

Gustsons norāda, ka kopumā tendence – neinteresēties par vecuma pensijas gaidāmo apmēru, īpaši jaunāku cilvēku vidū, nav tikai Latvijas fenomens, tā izplatīta arī citās valstīs. To veicinājusi arī lielā nenoteiktība pasaulē – pandēmija, karš Ukrainā, straujais cenu kāpums.

Risinājums vēlamās vecuma pensijas nesakritībai ar reāli prognozējamo ir dažādu papildu uzkrājumu veidošana vecumdienām. Aptauja liecina, ka gandrīz puse jeb 46% respondentu to jau dara, vēl 25% apsver šādu iespēju, vēl ceturtā daļa to nedara un neplāno darīt.

Iedzīvotāju aptauju veica pētījumu aģentūra “Norstat Latvija” 2023.gada februārī, piedaloties 1000 iedzīvotājiem visā Latvijā vecumā no 18-74 gadiem.