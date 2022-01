Andris (no kreisās) un Juris Šici guvuši pirmos iespaidus jaunajā trasē, kurā pavisam drīz tiks dalītas Pekinas olimpisko spēļu medaļas. Foto no brāļu Šicu arhīva

Cik un kādi sportisti Latviju varētu pārstāvēt Pekinas olimpiskajās spēlēs? Ieteikt







Februārī gaidāmajās 2022.gada Pekinas olimpiskajās spēlēs Latviju varētu pārstāvēt 56 sportisti, otrdien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēdē paziņoja Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers un ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks.

No tiem 25 būs Latvijas hokeja izlases spēlētāji un 31 individuālo sporta veidu pārstāvis. No individuālu sporta veidu pārstāvjiem vairāk nekā pusei jeb 17 šīs būs pirmās olimpiskās spēles. Komandas vidējais vecums ir apmēram 25 gadi, un tā būs viena no Latvijas jaunākajām sportistu delegācijām ziemas olimpiskajās spēlēs.

“Trešdien LOK Izpildkomitejas sēdē apstiprināsim desmit sporta veidu pārstāvjus kā kandidātus mūsu komandā. Kopējais sastāvs varētu būt 56 sportisti, bet iespējamas kādas izmaiņas, piemēram, speciālo ielūgumu var saņemt mūsu ātrslidotājs [Haralds Silovs], bet tas būs laika posmā no 20.janvāra līdz spēļu sākumam,” stāstīja Tikmers.

Pārējā delegācijā bez sportistiem varētu būt apmēram 50-55 personas, liela daļa no tiem, 14 personas, tajā skaitā treneri, būs Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvā.

Tāpat kā Silovs, pēc kvotu pārdalīšanas pie ceļazīmes varētu tikt kāds no Latvijas biatlonistiem, kuri ir starp pirmajiem rezervistiem starp kvotu neizcīnījušajiem sportistiem. Kā kandidāti uz rezerves kvotām minēti Renārs Birkentāls un Sanita Buliņa.

Pilnīgi visi Latvijas delegācijas pārstāvji ir vakcinējušies pret Covid-19. Pekinas olimpiskajās spēlēs ir ļoti strikti nosacījumi nevakcinētajām personām, kurām pēc ierašanās Ķīnā 21 diena ir jāpavada pašizolācijā.

Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20.februārim.

Latvijas komandas provizoriskais sastāvs dalībai Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs:

biatlons: Baiba Bendika;

bobslejs: Oskars Ķibermanis, Matīss Miknis, Dāvis Spriņģis, Edgars Nemme, Emīls Cipulis;

skeletons: Martins Dukurs, Tomass Dukurs, Endija Lāsma Tērauda;

kamaniņu sports: Kendija Aparjode, Elīza Tīruma, Elīna Ieva Vītola, Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Artūrs Dārznieks, Roberts Plūme, Mārtiņš Bots, Juris Šics, Andris Šics;

daiļslidošana: Deniss Vasiļjevs;

šorttreks: Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš;

distanču slēpošana: Kitija Auziņa, Patrīcija Eiduka, Samanta Krampe, Estere Volfa, Indulis Bikše, Raimo Vīgants;

kalnu slēpošana: Liene Bondare, Miks Zvejnieks;

ziemeļu divcīņa: Markuss Vinogradovs;

hokejs: 25 spēlētāji.