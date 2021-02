Foto: AP/Scanpix/LETA

Cik valstij izmaksā viena iedzīvotāja vakcinēšana?







Viena vakcinēšanās reize jeb epizode valstij vidēji izmaksās 11 eiro, šodien Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija sēdē pavēstīja Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāres vietnieks Āris Kasparāns.

Savukārt izbraukumā mājas vizītē, kas pārsvarā jāveic cilvēkiem ar I grupas invaliditāti un senioriem, vakcinācijas reize valstij izmaksās līdz 31 eiro, skaidroja VM pārstāvis.

Kasparāns šo informāciju sniedza, atbildot uz deputāta Vitālija Orlova (S) jautājumu, cik plānots maksāt par vakcinācijas vienu epizodi.

VM pārstāvis arī skaidroja, ka ir atšķirīgi vakcinēšanas epizodes komplekti, piemēram, atkarībā no tā, vai sākotnējo apskati pirms vakcinēšanas veic ārsts vai ārsta palīgs, kā arī saistībā ar mājas vizītēm.

Komisijas sanāksmē tika pārrunāti arī citi jautājumi. Deputāts Viktors Valainis (ZZS), akcentēja, ka pašlaik problēma ir vakcīnu trūkums. Ar to, ka bijusī veselības ministre Ilze Viņķele (AP) vairs nav amatā, ir par maz un nepieciešams plašāks vērtējums politiskā līmenī tam, ka trūkst vakcīnu, jo vainas uzvelšana valsts sekretārei un vienam ierēdnim ir bēgšana no atbildības, akcentēja politiķis.

Valainis skaidroja, ka, no vienas puses, pieteikšanās vakcinācijai iespējama mājaslapā “manavakcina.lv”, bet reizē ir izskanējusi iespēja, ka cilvēki varētu tikt pieteikti vakcinācijai arī citos veidos. Līdz ar to iedzīvotājiem var rasties neskaidrība, kā īsti notiek pieteikšanās, kas rada “bardaka risku”, brīdināja opozīcijas deputāts. No politiķa sacītā izrietēja, ka nepieciešams viest skaidrību, vai cilvēkam vakcinēšanai obligāti jāpiesakās pašam.

Kā ziņots, pirmie vakcīnas pret Covid-19 saņem tie iedzīvotāji, kas iekļauti prioritārajās grupās. Patlaban no prioritārajām grupām jau tiek vakcinēti veselības iestāžu darbinieki, kā arī pakāpeniski tiks sākta sociālās aprūpes centru darbinieku un klientu vakcinācija.

Agrīnās pieteikšanās mērķis ir efektīvi plānot vakcinācijas kabinetu noslodzes un jaudas. Pašlaik pieteikšanās tiek organizēta mājaslapā “manavakcina.lv”, bet papildus arī telefona līnija ar numuru 8989, kur varēs pieteikties uz vakcīnu, darbību sāks trešdien.

Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga. Tai pat laikā maksimāli ātri vakcinējot vairumu sabiedrības, ir pamats atgriezties ierastajā dzīves ritmā bez ievērojamiem ierobežojumiem, ņemot vērā pētījumos balstītu imunitātes veidošanos.