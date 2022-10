Cik viegli turpmāk būs noformēt bankas aizdevumu mājas siltināšanai?

Foto: SHUTTERSTOCK

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Straujo cenu kāpuma dēļ visās tautsaimniecības nozarēs gribētos uzzināt, kādas būs turpmākās iespējas banku aizņēmumiem un to procentiem māju siltināšanai. Varbūt būs pielaidīgākas nekā līdz šim? Aina Cietvīra Talsu novadā

Finanšu institūcijas ALTUM pārstāve Sandra Eglīte norāda, ka ALTUM izsniedz grantus daudzdzīvokļu māju siltināšanai. Taču, ja siltināšanai nepieciešams aizdevums, klientiem jādodas uz banku, bet, ja banka kādu iemeslu dēļ projektu nekreditē, tad iespējams ALTUM aizdevums. Attiecīgi ALTUM daudzdzīvokļu māju remonta aizdevumu programmā (kur iespējams arī veikt siltināšanus darbus), aizdevuma procentu likme ir fiksēta un ir 3,5% gadā.

Banku pārstāvji uzsver, ka nereti klupšanas akmens, kā dēļ nevedas māju siltināšanas projektu virzība, ir nevis banku nevēlēšanās tos finansēt, bet gan iedzīvotāju nespēja savstarpēji vienoties vai ievērot maksājumu disciplīnu.

Uzkrājumu veidošanas un rēķinu maksāšanas prakse

“Neraugoties uz kopējo izmaksu kāpumu, kas šobrīd vērojams teju visās tautsaimniecības nozarēs, energoefektivitātes pasākumi ir un paliks kā vieni no svarīgākajiem ilgtspējas kontekstā, jo energoefektivitāte palīdz samazināt enerģijas patēriņu un attiecīgi arī izmaksas,” pauž Swedbank valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Kukute.

Tāpēc bankas jau līdz šim ir aktīvi aicinājušas iedzīvotājus meklēt un savstarpēji vienoties par savu māju siltināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem ar mērķi samazināt savas mājas enerģijas patēriņu, protams, arī uzlabot ēku tehnisko novecojošo stāvokli. Visi šie pasākumi ļauj ietaupīt ilgtermiņā, viņa turpina.

Būtiskākie kritēriji, kam banka pievērš uzmanību daudzdzīvokļu namu projektos, ir dzīvokļu īpašnieku uzkrājumu veidošana, cik akurāti tiek maksāti rēķini par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī sadarbība starp dzīvokļu īpašniekiem.

“Šiem projektiem banka piemēro garākos iespējamos atmaksas termiņus, lai dotu iespēju dzīvokļu īpašniekiem atjaunot savu namu ar iespējami mazāku slogu uz ikmēneša izdevumiem. Strādājot ar šādiem projektiem, redzam, ka lielākais klupšanas akmens ir dzīvokļu īpašnieku spēja vienoties par kopīpašuma atjaunošanu un spēja ievērot komunālo pakalpojumu maksājumu disciplīnu. Ja dzīvokļu īpašnieki kavē komunālos maksājumus, ir liela varbūtība, ka viņi laikus nespēs segt arī kredītmaksājumus. Tāpēc aicinātu visus iedzīvotājus, kuri apsver iespēju atjaunot savus namus, laikus rūpēties par maksājumu disciplīnas ievērošanu, kā arī veidot uzkrājumus uzlabošanas darbiem. Abi šie aspekti būs vieni no galvenajiem nosacījumiem, lai bankā saņemtu finansējumu mājas atjaunošanai,” skaidro bankas pārstāve.

Iedzīvotājiem jāspēj vienoties

Bankas Citadele privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks atklāj – pieaugot apkures izmaksām, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas projekti kļūs arvien aktuālāki. “Tie iedzīvotāji un mājas, kas iepriekš šaubījās par projekta lietderību, šobrīd noteikti redzēs reālu ieguvumu – samazinātus ikmēneša izdevumus. Citadele turpinās finansēt mājas siltināšanas projektus tāpat kā līdz šim, rūpīgi izvērtējot projekta atdevi un ietekmi uz iedzīvotāju ikmēneša rēķiniem. Ņemot vērā, ka būvniecības izmaksas būtiski pieaugušas, īpašu uzmanību pievērsīsim būvniekam un renovācijas izmaksu tāmei. Jāuzsver, ka būtiski iedzīvotājiem pašiem jāvienojas par renovācijas nepieciešamību un aktīvi jāizmanto ALTUM atbalsts,” teic Jānis Mūrnieks.

SEB bankas mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Ģirts Priede stāsta, ka Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma tiek veidota, sadarbojoties Ekonomikas ministrijai, ALTUM un komercbankām, līdz ar to nosacījumi tiek veidoti tā, lai būtu pieņemami visām pusēm. Parasti tas, vai mājai izdosies realizēt projektu, atkarīgs no biedrības vadības rūpīgas pieejas un tā, vai iedzīvotāji ir spējīgi vienoties par visiem nosacījumiem, piemēram, jauno apsaimniekošanas maksu, darbu apjomu un tamlīdzīgi.

Vienkāršāk nebūs

“Procentu likmes komercbankas nosaka individuāli atkarībā no katra projekta apstākļiem un nosacījumiem. Jāpiebilst, ka ekonomiskais ieguvums no mājas renovācijas daudzkārt pārsniedz projekta re­alizācijas izdevumus, līdz ar to procentu likmei nevajadzētu būt izšķirošajam faktoram, kas atturētu iedzīvotājus no daudzdzīvokļu māju renovācijas,” norāda Ģirts Priede.

Nākotnes perspektīvā situācija nekļūšot vienkāršāka, jo papildus minētajam visiem jādomā, kā samazināt ietekmi uz vidi, mazinot CO2 emisijas.

Tas ir vēl viens arguments, kāpēc izmaiņām sagatavoties savlaikus un, kamēr ir iespēja, izmantot atbalstu.

Zināšanai

Šāgada nogalē būs pieejama jauna daudzdzīvokļu māju siltināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programma. Atbalsts tiks finansēts no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu. Vairāk par programmu var uzzināt, konsultējoties ar ALTUM pa tālruni 67774035 vai e-pastu: [email protected]