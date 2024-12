Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase sestdien Otavā pasaules junioru čempionāta otrajā spēlē ar rezultātu 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) zaudēja vienaudžiem no ASV.

Latvijas izlases labā vienīgos vārtus guva Davids Livšics, bet vārtus otro dienu pēc kārtas sargāja Linards Feldbergs. Piektdien 55 metienus atvairījušais Feldbergs dienu vēlāk tika galā ar 36 raidījumiem.

Latviešiem par labāko spēlētāju tika atzīts 17 gadus vecais uzbrucējs Daniels Serkins, kurš vairākās epizodēs izcēlās ar pašaizliedzīgu spēli, bloķējot pretinieku metienus.

Dienu iepriekš latvieši pēcspēles metienos ar 3:2 uzveica Kanādu.

A apakšgrupā pēc divām spēlēm ASV ir seši punkti, Kanādai – četri, Somijai – trīs, Latvijai – divi, bet Vācija abos dueļos palikusi bez punktiem.

Jau spēles otrās minūtes beigās Latvijas izlases vārtu priekšā pirmais pie atlēkušās ripas bija Denijs Nelsons, kurš panāca 1:0 amerikāņu labā. Trešdaļas beigās latvieši spēlēja vairākumā un pirmās 20 minūtes noslēdza ar pārsvaru izdarītajos metienos pa vārtiem – 8:7.

Otrā perioda sestajā minūtē Raiens Lenards vairākumā raidīja ripu nepieskatītā vārtu stūrī un panāca 2:0. Arī trešo vārtus pretinieku guva netraucēti, trešdaļas 12.minūtē ar sagatavotu metienu izceļoties Zēvam Bujumam.

Trešdaļas beigās latvieši noturējās lielajā mazākumā, vienā no epizodēm izcilu glābiņu veicot Linardam Feldbergam. Daniels Serkins pašaizliedzīgi bloķēja metienus, taču perioda noslēgumā, amerikāņiem turpinot spēlēt vairākumā, Nelsons panāca 4:0. Lai gan latvieši bija nospiedoši iedzinējos, izdarīto metienu skaits bija līdzīgs (20:24).

This was Daniels Serkins third block of the shift by the way 😶#LATUSA #WorldJuniors #IIHF @lhf_lv pic.twitter.com/mvnY0REBcG

— IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2024