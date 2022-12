Foto: Just Dance/SHUTTERSTOCK

Cirvis malkas skaldīšanai – kurš labāks?







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vēlos iegādāties labu malkas cirvi. Vai cirvja formai un materiālam, no kura izgatavots kāts, ir ļoti liela nozīme?” – jautā Aleksandra Krāslavā.

Izvēlēties malkas skaldīšanai piemērotu cirvi nav tik vienkārši, kā šķiet pirmajā mirklī. Objektīvi jānovērtē paša fiziskie dotumi, malkas bluķu diametrs un koka suga. Svarīgi arī zināt, vai plānots skaldīt sausu vai mitru koksni. Ražotāji cenšas izveidot ideālo cirvja formu, taču bieži vien svarīgāks ir materiāls, no kā cirvis izgatavots.

Asmens – trīsstūrveida prizma

Ļoti svarīga ir cirvja asmens forma. Malkas skaldāmajam cirvim tā izveidota trīsstūrveida prizmas formā un uzasināta 40–60 grādu leņķī. Šāda asmens forma, ņemot vērā lielu atvēzienu, ļauj samērā viegli pa šķiedru saplēst pat lielus un zarainus bluķus. Visbiežāk gan cirvjus uzasina tieši 40 grādu leņķī. Šādi asmeņi viegli šķeļ koku. Jāatceras, ka pārāk ass asmens ātri atcērtas. Cērtot līdz 10 cm resnus bluķus, asmeni var neasināt.

Malkas skaldāmajiem cirvjiem mēdz būt gan taisns, gan ieapaļš asmens. Ieapaļie parasti ir garāki un labāk griež koksni, tāpēc vairāk piemēroti mitras un sveķainas malkas skaldīšanai.

Moderno cirvju asmeņi mēdz būt pārklāti ar īpašu slīdīgu pārklājumu, kas samazina berzi, tādējādi cirvis vieglāk iecērtas koksnē.

Ir cirvji, kuriem sānos izveidoti ķīļi. Svarīgi, lai šiem cirvjiem asmens apakšējā daļa nebūtu pārāk šaura un asa. Pretējā gadījumā cirvis, iedziļinoties koksnē, zaudēs enerģiju, pirms savu uzdevumu veiks sānos esošie ķīļi. Rezultāts – bluķī iesprūdis cirvis, kura izvilkšanai jāpatērē daudz laika un enerģijas.

Pārāk liels svars nogurdinās

Būtisks ir arī cirvja svars – jo tas lielāks, jo vieglāk cirvis šķels koku. Tomēr bluķu līdz 10 cm skaldīšanai pietiks ar kilogramu smagu cirvi. Resniem un zarotiem bluķiem vajadzēs pat četrus kilogramus smagu cirvi.

Sev piemērotāko cirvja svaru var noteikt, saņemot to aiz kāta gala un mēģinot pacelt, saliecot roku elkonī. Ja tas izdodas tikai ar piepūli, konkrētais cirvis ir par smagu, un jāmeklē vieglāks darbarīks.

Būtiska nozīme kātam

Noteikti jānovērtē cirvja rokturis. Malkas skaldāmajiem cirvjiem tas ir taisnāks un garāks nekā pārējo veidu cirvjiem. Šāda forma ļauj veikt pēc iespējas spēcīgāku cirtienu. Vidēja izmēra malkas skaldāmā cirvja kāta garums ir 60–80 centimetru. Ja jāskalda resnāki bluķi, kāts jāizvēlas garāks.

Par optimālu tiek uzskatīts kāta garums, kas vienāds ar cirtēja rokas garumu. Cirvi saņemot aiz asmens, kāta galam jāatduras padusē.

Pieejami arī cirvji ar metāla, koka un stiklšķiedras kātu. Izvēloties pēdējos, jāņem vērā, ka triecienu dēļ, īpaši, pa pagali trāpot ar kātu, ar laiku stiklšķiedras kāts var sabrukt. Savukārt, ja plastikāts kalpo kā ietvars kātam, vēlams, lai tam cirvja tuvumā būtu nerūsējošā tērauda aizsargs, kas palielinās cirvja kalpošanas laiku. Lai nodrošinātu pret izslīdēšanu, lielai daļai cirvju kāts ir pārklāts ar prettrieciena un pretslīdes gumiju. Izveidots arī lielāks āķis roktura galā.

Izvēloties cirvi ar koka kātu, pievērsiet uzmanību materiālam, no kā tas izgatavots. Labāki ir no kļavas, bērza vai oša izgatavoti kāti. Šī koksne pēc trieciena slāpē vibrāciju, bet no ozola vai akācijas izgatavotie trieciena laikā radušās svārstības nodod tālāk rokai.

Labs darbarīks nav lēts

Nav tik būtiski izvēlēties Fiskars, Gardena, Husqvarna vai cita ražotāja preci. Tirgū ir arī daudz populāro cirvju marku atdarinājumu. Tomēr kvalitatīvs vidēja izmēra cirvis maksās 30–50 eiro. Svarīgi, lai cirvja asmens būtu izgatavots no izturīga tērauda, bet kāts – viegls un elastīgs, lai slāpētu vibrācijas un saudzētu rokas.

Lētāki būs Krievijā, Baltkrievijā un Ķīnā izgatavotie cirvji, tomēr to forma ne vienmēr nodrošina labu rezultātu.

Svarīgi!

• Malku skaldot, jāstāv stabilā pozā, kājas jātur plati. Pat ja netrāpīsiet pa bluķi, varēsiet saglabāt līdzsvaru.

• Cērtamo pagali labāk novietot pēc iespējas tālāk uz skaldāmā bluķa. Ja netrāpīsiet, cirvja asmens ietrieksies bluķī vai zemē, nenodarot jums kaitējumu.

• Skaldāmajam bluķim jāatrodas uz stingra, cieta pamata. Mīksta augsne zem tā amortizēs cirtiena spēku, un pagali būs grūtāk pāršķelt.

• Vecu cirvi koka kātā iepriekšējā vakarā vēlams iemērkt ūdenī. Kāts piebriedīs, un cirvis no tā nenoslīdēs. Tomēr pārāk nolietota darbarīka vietā labāk iegādāties jaunu.

• Cirvja kāts jātur pēc iespējas tuvāk tā galam. Šādi cirtiens būs spēcīgāks.

• Nekad nestāviet pret cilvēku, kurš skalda malku, vai viņam aiz muguras.