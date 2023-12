Darba drošība pirmajā vietā? Inženiera roku nocērt vēja ģeneratora turbīna; kompensācijā izmaksā miljonu

42 gadus vecais Darens Hodlijs pārbaudīja gultņus mehānismā, kas griež asmeņus vēja ģeneratoram, kad negadījums notika 2018. gada jūnijā. Viņš atradās mazās turbīnas augšdaļā Ziemeļjūras Rentelas vēja parka piekrastē, kad zaudēja kreiso roku pēc tam. Viņš bija izstiepies cauri turbīnas bremžu diska caurumam, lai pārbaudītu drošības tapas, vēsta portāls Metro.

Hodlijam esot bijis skaidrs, ka zaudēs roku pēc tam, kad iesprūda, bet turbīna joprojām lēni griezās. Viņš teica: “Tad es sapratu, ka nevaru pakustināt roku. Tad es sapratu, ka disks joprojām kustas lēni un ka es zaudēšu roku.”

Augstākās tiesas tiesnesis Ričards Deivisons piebilda: “Tad notika tas, ka ierīces darbojās kā giljotīna un vienkāŗši amputēja vīrieša kreiso roku.”

Hodlijs pēc tam slavēts par drosmi un, nezaudējot spriestspēju, spētu pats izkļūt no tumšās un šaurās telpas, neņemot vērā to, ka zaudēta roka.

Hodlijs baidījies, ka darbs viņam vairs nebūs pa spēkam, un sacīja ilgi juties tā, it kā būtu zudusi daļa no viņa identitātes.

Taču pēc rokas protēzes uzlikšanas un intensīva atbalsta darba vietā viņš varēja atgriezties darbā, izejot virkni nogurdinošu drošības un kompetences testu, tostarp par izdzīvošanu jūrā, glābšanos ar helikopteru un darbu augstumā.

Tiesnesis Deivisons atklāja, ka notikušajā galvenokārt vainojams uzņēmums “Siemens Gamesa Renewable Energy”, ko Hodlijs iesūdzja tiesā par vairāk nekā vienu miljonu mārciņu kompensāciju.

Tiesnesis sacīja: “Negadījuma galvenās iezīmes ir tādas, ka prasītājam likās, ka bremžu disks ir bloķēts un strāva bija izslēgta. Viņš domāja, ka ir drošībā, taču abi pieņēmumi bija nepareizi. Viņš neapzinājās savu kļūdu.”

Tiesnesis teica, ka uzņēmums ir vainīgs, jo citi tehniķi bija ieslēguši strāvu, pienācīgi nepaziņojot saviem kolēģiem, tomēr arī Hodlijs palaida garām iespējas novērst negadījumu: “Viņš strādāja viens pats, kad viņam nevajadzēja strādāt, rācijā nebija atbildes, ka tuvumā būtu kāds, ar ko saskaņot darbību.”

Hodlijs atzīts par vienu trešdaļu vainīgs, kas nozīmē, ka viņš iegūs divas trešdaļas kompensācijas no prasītā.

An engineer who had his arm chopped off by a wind turbine won more than £1,000,000 in compensation

Darren Hoadley – nicknamed 'Mr Safety' by his workmates – was traumatised after a machine sliced off his arm 'like a guillotine'https://t.co/VkxMtPv7sH

— Metro (@MetroUK) December 5, 2023