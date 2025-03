Ilustratīvs foto. Foto: Evija Trifanova/LETA

"Darba laiks ir no plkst. 8.30 līdz 18.30" – cik ilgam šādā gadījumā jābūt pusdienu pārtraukumam?







Jautājumi par pārtraukumu darbā, pilnīgi saprotams, ir bieži un aktuāli. Cik ilgs pārtraukums pienākas, strādājot pilnu darba dienu? Cik ilgs tad, ja jāstrādā arī brīvdienās? Skaidrību vieš LVportals.lv publikācija.

Lasītājs jautā: “Sakiet, lūdzu, ja mans darba laiks ir no plkst. 08.30 līdz 18.30, cik ilgs ir pusdienu pārtraukums? Tāds pats jautājums ir par sestdienu, ja darba laiks ir no plkst. 08.00 līdz 15.00, un svētdienu, ja darba laiks ir no plkst. 09.00 līdz 14.00.”

Un te arī atbilde!

Pārtraukumu organizāciju konkrētajā iestādē darba devējs nosaka iekšējās kārtības noteikumos, ievērojot Darba likuma regulējumu. Tas paredz, ka tiesības uz pārtraukumu darbā ir ikvienam strādājošajam, ja viņa dienas darba laiks ir ilgāks par sešām stundām. Pārtraukums darbiniekam piešķirams ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma.

Likums neregulē kopējo pārtraukumu ilgumu vienā darba dienā, taču noteic, ka tas nevar būt mazāks par 30 minūtēm, ja jāstrādā vismaz sešas stundas. Savukārt vairākās daļās sadalītu pārtraukumu minimālais ilgums ir 15 minūtes.

Vispārēji pārtraukumus darba laikā neieskaita un neapmaksā, tomēr saskaņā ar Darba likuma 145. panta otro daļu pārtraukumu var ieskaitīt darba laikā, ja tas ir noteikts darba līgumā vai koplīgumā.

Citādi ir gadījumā, ja darbinieks veic darbu, kas pakļauts īpašam riskam. Darba devējs konkrētajiem darbiniekiem ir tiesīgs piešķirt papildu pārtraukumu, ko ieskaita darba laikā, kā arī papildu pārtraukumu apmaksā.