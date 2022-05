Ronalds Ķēniņš (no kreisās) pārbaudes mačā pret Šveices hokejistu Kalvinu Turkaufu. Foto: Pius Koller/IMAGO IMAGES/SCANPIX

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Spēle kā pa viļņiem, paviršības aizsardzībā un spēles disciplīnas neievērošana bija galvenie iemesli Latvijas hokejistu zaudējumam ar 2:5 un 1:3 viesos Veinfeldenē pret Šveices valstsvienību. Pirmajā mačā Latvijas izlasē vārtus guva aizsargs Jānis Jaks un Nikolajs Jeļisejevs, bet otrajā cīņā savu pirmo ripu pretinieka vārtos lielās izlases kreklā iemeta 21 gadu vecais aizsargs Nauris Sējējs, kurš sešas sezonas pavadījis tieši Šveices hokejā.

Vītoliņš mājās

Izbraukumā Latvijas izlase devās bez galvenā trenera Harija Vītoliņa, kuram mājās bija jāpaliek slimības dēļ. Sestdien Harijam bija 54. dzimšanas diena, taču attālinātu dāvanu no padotajiem viņš nesaņēma. Jau pēc septiņām minūtēm bija 0:2, pēc pirmā perioda arī trīs ripu deficīts.

Sekoja divas iespējas lielajā skaitliskajā vairākumā, taču nesekmīgas. Vairākums gan mūsējiem deva augļus vēlāk, jo viena vīra pārsvaru izmantoja Jaks ar spēcīgu metienu no zilās līnijas un Jeļisejevs, kurš vārtu priekšā bija veiklāks par pretiniekiem. Panākt izlīdzinājumu neļāva vairāki noraidījumi, Šveicei to izmantojot, bet pēdējo ripu iemetot jau tukšā Latvijas cietoksnī.

“Pirmais periods pievīla, bijām atslābuši un uz spēli izgājām negatavi. Otrajā periodā ieskrējāmies, kaut ko iemetām, un spēle bija daudz līdzvērtīgāka, jo sākām vairāk strādāt, izpildīt spēka paņēmienus,” pēc pirmā mača sacīja Jānis Jaks. Otrajā cīņā neveiksmīgākais bija otrais periods, divām ripām ielidojot Gustava Grigala sargātajos vārtos (pirmajā mačā vārtos stājās Ēriks Vītols).

Latvija neizmantoja piecu minūšu vairākumu, intrigu 47. minūtē atgrieza Nauris Sējējs, labi pieslēdzoties uzbrukumam pēc Ronalda Ķēniņa teicamas piespēles, taču tas arī viss, pēdējai ripai mača beigās atkal ielidojot jau tukšos Latvijas izlases vārtos. Diemžēl pirmajā mačā traumu guva Miks Indrašis, kurš tika iegrūsts laukuma apmalē un uz ledus vairs neatgriezās. Cik trauma nopietna, kļūs zināms pēc atgriešanās mājās. Nedēļas nogalē pēdējie divi pārbaudes mači mājās pret Kazahstānu. Līdz tam treniņos būs jāpasvīst, jo sniegums pajēls un darāmā vēl daudz.

Septītie pasaulē

Latvijas U-18 izlase pasaules čempionātu jauniešiem noslēdza uz bēdīgas nots, jo ceturtdaļfināla mačā bez variantiem zaudēja galvenajai favorītei ASV – 3:13. Mūsējo labā vārtus guva Sandis Vilmanis, Emīls Veckaktiņš un Mārtiņš Krūklītis. Turnīra sākums mūsējiem bija varens, izcīnot uzvaru pār Zviedriju (3:2), bet turpinājums nesekoja, jo īpaši sāpīgs bija zaudējums šveiciešiem (3:4). “Žēl, ka tāds turnīra nobeigums, bet jāatzīst, ka ASV izlase spēlē citā līmenī. Bijām jaunākā komanda turnīrā, puikas centās un darīja visu, ko varēja. Jābūt lepniem par grupas turnīra rezultātiem. Tā bija neatsverama pieredze,” pozitīvo centās atrast Latvijas jauniešu izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins. Vakar finālā cīnījās ASV un Zviedrija, bronzu ieguva Somija, ar 4:1 uzvarot čehus.

Pret “reindžeriem”

Noslēdzies NHL regulārais čempionāts, sezonu izslēgšanas turnīrā no mūsējiem turpinot vien Teodoram Bļugeram no Pitsburgas “Penguins” vienības. Stenlija kausa pirmajā kārtā viņiem pretī nāks Ņujorkas “Rangers”, kas “pingvīniem” ir neērts pretinieks, jo šosezon četros savstarpējos mačos trīs reizes uzvarējuši ņujorkieši.

Bļugers šosezon pamat­turnīrā bija rezultatīvākais no Latvijas hokejistiem, 65 spēlēs tiekot pie 28 (9+19) un pozitīvas lietderības +12. Rūdolfam Balceram no Sanhosē “Sharks” 61 spēlē 23 (11+12) punkti un -3, bet Zemgum Girgensonam no Bufalo “Sabres” 56 mačos 18 (10+8) punkti un lietderība -7. Elvis Merzļikins Kolumbusas “Blue Jackets” vārtos 59 spēlēs izcīnīja 27 uzvaras, kas bija 15. labākais rādītājs līgā, atvairot 90,7% metienu, vidēji ielaižot 3,22 ripas spēlē.

Merzļikins un Balcers šonedēļ būs Rīgā, pievienojoties izlasei. Amerikas hokeja līgā (AHL) “play off” spēlēs uzbrucēji Eduards Tralmaks, Haralds Egle, kā arī vārtsargi Mareks Mitens un Artūrs Šilovs, bet turnīrs beidzies Kristiānam Rubīnam. Viņš gan paliek Ziemeļamerikā, jo par Stenlija kausu cīnīsies Toronto “Maple Leafs”, kuras rindās aizsargs šosezon aizvadīja trīs spēles. Eiropā par Somijas čempionu ar Tamperes “Tappara” kļuva Jānis Kalniņš, taču finālsērijā Latvijas vārtu vīrs sēdēja rezervē. Savukārt Kazahstānas čempionu godā Edgars Siksna, Deniss Fjodorovs un Daņila Larionovs, kuri spēlēja Pētera Skudras trenētajā Karagandas “Saryarka”.