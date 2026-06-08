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Daudzviet gaidāms lietus, bet vienā reģionā situācija būs īpaši nepatīkama 0

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LETA
15:00, 8. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Naktī uz otrdienu laikapstākļi būs mainīgi visā Latvijā, sinoptiķi brīdina, ka daudzviet Vidzemē gaidāms stiprs lietus, bet nakts pirmajās stundās intensīvi nokrišņi vēl skars arī atsevišķus Latgales rajonus. Dažviet iespējama miglas veidošanās.

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Nakts sākumā stiprs lietus turpināsies vēl arī vietām Latgalē. Dažviet valstī sabiezēs migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9..+14 grādiem.

Dienā mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, vietām īslaicīgi līs. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumu puses, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+23 grādiem, bet vietām piekrastē un Ziemeļvidzemē temperatūra nepārsniegs +15..+18 grādus.

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Rīgā otrdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +23 grādiem, pie jūras – līdz +18 grādiem.

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