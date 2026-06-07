VIDEO. Rīdzinieki sajūsmā par Māras dīķī pamanīto jauno gulbīšu saimi 0
Kamēr dabas vērotāji ar aizturētu elpu seko līdzi notikumiem tiešraižu ligzdās, Rīgā, gleznainajā Māras dīķī, klusi un nemanāmi norisinājies cits, ne mazāk skaists pavasara brīnums. Vietnes „Threads” lietotāja Krista dalījusies ar ārkārtīgi priecīgu vēsti – vietējā gulbju pāra ligzdā beidzot ir izšķīlušies mazulīši.
Kristas publicētajā video redzams patiesi aizkustinošs skats: dīķa mierīgajā ūdenī kopā ar abiem gādīgajiem vecākiem savu pirmo lielo peldi bauda veseli septiņi mazi, pūkaini gulbēni.
Šis video acumirklī izpelnījies milzīgu sociālo tīklu lietotāju mīlestību, un komentāros cilvēki neslēpj savu sajūsmu par kuplo gulbju ģimenīti. Kāds komentētājs mazo saimi mīļi nodēvējis par „peldošiem pūpoliem”, bet cits piebildis: „Kas var būt dievišķīgāks par šo!”
Izrādās, ka daudzi vietējie iedzīvotāji jau nedēļām ilgi bija uzmanīgi sekojuši līdzi tam, kā gulbju māte pacietīgi perē dējumu, un ar nepacietību gaidījuši lielo notikumu. „Paldies, ka ieliki šo! Minos iepriekšējās nedēļas speciāli garām un gaidīju, kad tā skaistā olu čupiņa kļūs par gulbīšu čupiņu,” raksta kāda rīdziniece.
Tikmēr kāds aktīvā dzīvesveida cienītājs pamanījis izmaiņas dīķa ainavā tieši šobrīd: „Šodien skrēju garām un tieši konstatēju, ka nemanu vairs ligzdu un perēšanu! Ģimenes pieaugums!”
Šie septiņi pūkainie mazuļi tagad kļuvuši par jauno Māras dīķa galveno rotu un noteikti pievilinās vēl vairāk pastaigu mīļotāju, kuri vēlēsies pašu acīm skatīt mazos “pūpoliņus”.