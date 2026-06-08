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Kāpēc odi vienam kož, bet citam ne? Zinātnieki skaidro, kas tos pievilna, un izrādās, ka tā nav asinsgrupa 1

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LA.LV
13:43, 8. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Kāpēc vienus cilvēkus odi sakod daudz vairāk nekā citus, pētnieki cenšas noskaidrot jau gadiem ilgi. Lai arī tautā joprojām populārs ir uzskats, ka tas saistīts ar asinsgrupu, zinātnieki uzsver, ka šai teorijai trūkst zinātniska pamatojuma, vēsta phys.org.

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Speciālisti skaidro, ka odus visvairāk piesaista ķermeņa izdalītais siltums, smarža un oglekļa dioksīds, ko cilvēki izelpo. Tieši izelpotais CO2 odiem palīdzot cilvēku pamanīt jau no lielāka attāluma.

Pētījumu autori norāda, ka aptuveni 10 metru attālumā odi sāk uztvert ne tikai oglekļa dioksīdu, bet arī cilvēka ķermeņa smaržu, un tieši šī kombinācija tos īpaši pievelk.

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Zinātnieki atklājuši, ka cilvēka organisms izdala simtiem dažādu smaržīgu savienojumu. Dažādos pētījumos minēts, ka to skaits var sasniegt pat 1000, taču pagaidām vēl nav pilnībā noskaidrots, kuri tieši no tiem odus piesaista visvairāk.

Vienā no pētījumiem, kurā piedalījās 42 sievietes, odi visbiežāk izvēlējušies tās dalībnieces, kuru organisms izdalīja lielāku daudzumu konkrētas vielas, kas rodas, sadaloties ādas tauku sebumam. Sebums ir dabīgs ādas izdalīts eļļains slānis, kas palīdz uzturēt ādu mitru un aizsargātu.

Speciālisti arī uzsver, ka odu uzmanību var ievērojami pastiprināt alus lietošana. Vairākos pētījumos secināts, ka pēc alus dzeršanas cilvēks odiem kļūst daudz pievilcīgāks. Tas saistīts ar to, ka alkohols paaugstina ķermeņa temperatūru, palielina izelpotā oglekļa dioksīda daudzumu un maina ādas smaržu. Rezultātā odi cilvēku uztver daudz vieglāk.

Tikmēr zinātnieki norāda, ka vairākas populāras teorijas par odu izvēli patiesībā ir maldīgas. Nav pierādījumu tam, ka odi izvēlētos cilvēkus pēc asinsgrupas. Tāpat nav konstatēta saistība ar acu, matu vai ādas krāsu.

Pētnieki uzsver, ka izprast odu uzvedību kļūst arvien svarīgāk, jo klimata pārmaiņu dēļ odu izplatības teritorijas paplašinās. Turklāt daļa odu sugu pārnēsā arī bīstamas slimības, tāpēc zinātnieki aktīvi meklē veidus, kā efektīvāk samazināt to ietekmi uz cilvēkiem.

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