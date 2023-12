Foto: Fotolia

Desmit telpaugi ideālam mikroklimatam mājās. Kuri augi uzsūc mitrumu, kuri mitrina gaisu? Ieteikt 29







Daudzi pat neiedomājas, cik lielu labumu mikroklimatam mājās sniedz telpaugi. Tie rada patīkamu atmosfēru, stabilizē gaisa mitrumu un piesātina to ar skābekli, lai mazi bērni un cilvēki, kuriem ir alerģija, varētu droši elpot.

Vērts parūpēties, lai mājās būtu augi, kas nāk par labu pašsajūtai un veselībai. Tāpēc piedāvājam telpaugu izlasi, kas spēj uzlabot mikroklimatu mājās. Pārliecinies, varbūt kāds no tiem jau rotā tavu palodzi!

Pieci augi, kas novērš pārmērīgu gaisa mitrumu

* Spatifila jeb “sievietes laime” (Spathiphyllum)

Zināma arī kā “sievietes laime” un “baltā bura” – ir ticējums, ka spatifila ienes mājās laimi un mīlestību. Spatifila ne tikai uzsūc lieko mitrumu, normalizējot klimatu telpās, bet arī iznīcina pelējuma sporas.

Augs lieliski jūtas vannas istabā gaisa temperatūrā no +18 °C un augstākā.

* Kafijas kociņš (Coffea)

No 100 dažādiem paveidiem audzēšanai telpās visbiežāk izvēlas Arābijas un Kongo kafijas kociņus, kas dabā atbilst arabikas un robustas kafijas šķirnēm. Pirmie auglīši ienākas pēc 5-6 gadiem, tāpēc labāk pirkt jau pieaugušu kociņu.

Kafijas kociņam patīk bagātīga laistīšana un pusēna, tas uzsūc no gaisa lieko mitrumu un ziedēšanas laikā pilda māju ar tropisku smaržu.

* Mirte (Myrtus)

Miera un atpūtas simbols. Senatnē cilvēki šo augu uzskatīja par svētu: tas atdodot jaunību sirmgalvjiem, bet ceļotājiem piešķir mundrumu un drosmi.

Mūsdienās mirti izmanto kā mitruma regulētāju telpās, kas turklāt rūpējas par veselību – lapu un ziedu izdalītie fitoncīdi nogalina gaisā esošos mikrobus.

* Laurs (Laurus nobilis)

Lauru kokus savulaik bija ļoti iecienījuši zālēdāji dinozauri. Iznāk, ka plēsīgie dinozauri, nomedījuši zālēdāju, tika uzreiz pie pusdienām ar garšvielām! Vēlāk cilvēki lauru godināja kā slavas, uzvaras un diženuma simbolu.

Šim subtropu augam patīk mitrs gaiss un bagātīga laistīšana ar siltu ūdeni. Uzņemot mitrumu no gaisa, tas veido normālu mikroklimatu. Laura lapas var sakaltēt un izmantot kulinārijā.

* Citrons (Citrus limon)

Citrons daudzējādā ziņā brīnišķīgs augs: ziedēšanas laikā burvīgi smaržo un uzņem no gaisa lieko mitrumu. Lapas izdala daudz ārstniecisku vielu, sterilizējot telpu.

Kociņam patīk saules vannas, regulāra laistīšana un sausa augsne. Gada laikā visvairāk citronu saražo Pavlova šķirne.

Pieci augi, kas mitrina sausu gaisu

* Paciprese (Chamaecyparis)

Japānā pacipresi uzskata par svētu koku: tajā iemiesojoties mirušo gari un dievi. Šis mūžzaļais augs atsvaidzina interjeru ar savu izskatu, mitrina gaisu, mazina putekļus un novērš galvassāpes un migrēnas lēkmes. Augam patīk pusēna un regulāra laistīšana.

* Sansevjēra (Sansevieria)

Sansevjēra jeb līdakaste ar gaisu dara brīnumu lietas: to mitrina, izstrādā ļoti daudz skābekļa un neitralizē kaitīgus izgarojumus no sintētiskiem materiāliem.

To ir viegli kopt: līdakaste glabā mitrumu lapās, tāpēc nav vajadzīga bieža laistīšana. Labi jūtas jebkurā telpas stūrītī.

* Fikuss (Ficus)

Iespējams, populārākais telpaugs. Mitrina gaisu, bagātina to ar skābekli, neitralizē toksīnus un vīrusus, ar plato lapu palīdzību aiztur putekļus. Tam patīk lielas telpas un pusēna.

Mājās bieži audzē Bendžamina fikusu, kas nosaukts par godu britu botāniķim un arī ir Taizemes galvaspilsētas Bangkokas simbols. Tas nav kaprīzs, ātri aug, bet nemīl caurvēju un pārmērīgu laistīšanu.

* Iekštelpu vīnogulājs (Cissus)

Vieni to dēvē par istabas vīnogulāju, jo tas ir rados ar īstajām vīnogām, citi par bērziņu lapu dēļ. Lapiņas atgādina četrstūrainas bērza lapas. Tas ātri apvijas jebkuram balstam, tiecoties uz gaismu. Viegli piemērojas sausam gaisam, pakāpeniski to mitrinot. Tam piemērota ir pusēna un regulāra mitra duša.

* Kalanhoje (Kalanchoe)

Skaists telpaugs, kas sastopams daudzās un dažādās variācijās. Kalanhojes dzimtene ir Madagaskaras sala. Tas vislabāk jūtas telpās ar sausu gaisu: uzkrāj lapās mitrumu un regulē mikroklimatu mājās. Nedrīkst pārmērīgi laistīt, jātur saulainā vietā.