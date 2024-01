Didzis Šmits: Krīzes situācijā informācija ir jāsniedz visiem, kas spēj to nogādāt tālāk Ieteikt







“Es nesaprotu, par ko šeit konceptuāli ir runa, kas ir bijis galvās cilvēkiem, kas šo plānu nes,” apspriežot jauno civilās aizsardzības plāna redakciju, kurā samazināts mediju skaits, kas apziņotu iedzīvotājus krīzes situācijā, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” saka Didzis Šmits, 14. Saeimas deputāts (AS), zemkopības ministrs (2022-2023).

“Nopietnās krīzes situācijās informāciju sabiedrībai sniedz premjerministrs vai ministri – runā valdība. Un informāciju sniedz visiem, kas spēj to nogādāt tālāk. Katrs skatīsies to kanālu, kuram viņš uzticas. Ir jāparūpējās par to, lai visa veida saziņas līdzekļi un komunikāciju kanāli saņem valdības sniegto informāciju krīzes situācijā. Tas ir tehniskas dabas jautājums, kā šī informācijas nokļūst, nevis ierobežot informācijas nesējus,” uzsver Šmits.

“Piedodiet, tas tā “loģiski” sakritis – mums kaut kāda viena degoša matrača dēļ pārstāj darboties “Latvijas Radio”, pusotru stundu “Gulbju ezers” skan ēterā un mēs sakām – nē, viņi būs vieni no retajiem, kas drīkstēs izplatīt. Es saprotu, ka tas sakrita. Elektrovilcieni arī sakrita ar salu…” ironizē viņš.

“Es neesmu dzirdējis, ka TV24 būtu aizvēries ciet, tāpēc ka kāds atslēgas būtu aizmirsis mājās, vai, tāpēc ka būtu degusi miskaste. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka riktīgā krīzes situācijā privātie mediji radoši, Andrejs Ēķis ar komandu ātrāk pieslēgsies veidam, kā komunicēt, iespējams, nekā valsts mediji. Oriģināli atradīs risinājumus,” piebilst deputāts.

“Es vispār nesaprotu, kāpēc šāda gradācija ir jāliek. Valdībai ir jābūt pārliecinātai, ka tai būs kapacitāte informēt sabiedrību un maksimāli strauji nodot informāciju visiem,” rezumē Šmits.