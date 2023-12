FOTO: VisitKuldiga arhīvs

Diena būs apmākusies, vietām gaidāms sniegs. Apgrūtināti braukšanas apstākļi lielākajā daļā valsts ceļu Ieteikt







Dienā laiks būs apmācies, tomēr vien vietām gaidāms neliels sniegs, liecina meteoroloģiskā informācija.

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs -1..-6 grādu robežās. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni.

Rīgā dienā debesis būs apmākušās, neliels sniegs gaidāms vēl no rīta, liecina LVĢMC dati. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš, un gaisa temperatūra saglabāsies -2..-4 grādu robežās.











































































































Ziema Latvijas pilsētāss 2023

Sniegs un apledojums lielā daļā valsts teritorijas apgrūtina arī braukšanas apstākļus, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 98 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir pa Tallinas šoseju visā posmā, Vidzemes šoseju visā posmā, Valmieras šoseju posmā no Rīgas līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļu posmā visā Baltezers-Saulkalne posmā, Rīgas apvedceļa visā Salaspils-Babīte posmā, Daugavpils šoseju visā posmā, Bauskas šoseju visā posmā, Jelgavas šoseju visā posmā, Liepājas šoseju posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šoseju posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij.

Braukšanas apstākļi apgrūtināti arī pa autoceļu Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža visā posmā, šoseju Grebņeva-Medumi visā posmā, Daugavpils apvedceļu visā posmā, Rēzeknes apvedceļu visā posmā un valsts reģionālo autoceļu Tīnūži-Koknese visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijas teritorijā, izņemot Liepājas un Skrundas apkārtni..

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem ikviens var ziņot LVC pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.