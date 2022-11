Foto: Pexels

Diezgan daudz kas būs šodien atkarīgs no taviem lēmumiem! Horoskopi 15.novembrim Ieteikt







Auns

Visi spēki šodien aizies, lai uzsāktu kaut ko jaunu un tev pašam līdz šim nezināmu lietu. Taču tu vēl pat nenojaut, kāds būs gandarījums, kad tev viss tas izdosies!

Vērsis

Ap tevi šodien būs pārāk daudz cilvēku, kuri vēlēsies zināt, ko tu dari, kā tu dzīvo, kas tev garšo un vispār – kas tu tāds esi. Atceries, ka tieši tu vienmēr vari novilkt robežas, cik daudz citus ielaist savā pasaulē.

Dvīņi

Nepievērs uzmanību tiem, kas vēlas tikai kritizēt citus. Labāk būtu skatījušies paši uz sevi. Taču arī nenolaidies līdz viņu līmenim, saglabā pašcieņu.

Vēzis

Padalies ar savu sirsnību un gudrību – esi laipns pret citiem un apkārtējie to ļoti šodien novērtēs. Starp citu, tu drīksti citiem arī kaut ko vaicāt un tavu lūgumu neviens nenoraidīs.

Lauva

Vislabākais, ko tu šodien vari saņemt no citiem – izdzirdēt to, ka tu esi vajadzīgs viņiem. Ja tev gribas tomēr atpūsties, nekautrējies to pateikt, ka vēlies pabūt divvientulībā ar sevi.

Jaunava

Iespējams, ka kāds ir sapinies melos un vēl piedevām vainos tajā tevi. Nenolaidies līdz šo cilvēku līmenim! Neiesaisties šādās diskusijās.

Svari

Tu nevarēsi iegūt atbalstu, ja neliksi cilvēkiem sev patiesi noticēt. Taču, lai viņi tev patiešām spētu noticēt, tev ir jādara viss, ko esi solījis. Nevis tikai tas, ko gribi.

Skorpions

Diezgan daudz kas būs šodien atkarīgs no taviem lēmumiem – cik pārdomāti tie būs un tālredzīgi. Ja būsi kļūdījies, nevaino citus – iemācies uzņemties vainu arī pats.

Strēlnieks

Ja ir kaut kas, ko tu šodien nevari izdarīt – tu nespēsi nosēdēt mierā. Tev visu laiku gribēsies darboties un skriet uz priekšu. To arī dari!

Mežāzis

Kaut kas var mainīt tavu noskaņojumu un pagaidām vēl nav skaidrs, vai tas būs kaut kas labs vai ne pārāk labs. Taču viens gan ir skaidrs – viss ir mainīgs. Un pat, ja šis notikums nav tāds, kādu tu to gaidīji, rītdien jau būs cita diena.

Ūdensvīrs

Šī diena aizritēs mīlestības un radošajās notīs. Vienkārši brīnišķīga, tāda pati – kā tu! Smaidi un tu saņemsi smaidus pretī!

Zivis

Tu būsi bīstams cilvēks. Ja kāds tevi nokaitinās, tu nespēsi savas dusmas sabremzēt. No otras puses – tas neko labu nedarīs arī tev pašam. Pacenties tomēr savākt sevi rokās, jo tas nerada nekādu labu iespaidu par tevi.