Domas dalās – Starptautiskā cīņas sporta federācija ļauj krieviem un baltkrieviem piedalīties sacensībās, Jātnieku federācija ne Ieteikt







Starptautiskā cīņas sporta federācija (UWW) atļāvusi okupantu Krievijas un viņu atbalstītāju Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskās sacensībās, kamēr Jātnieku federācija saglabājusi aizliegumu.

Pēc Starptautiskās Olimpiskās komitejas (IOC) rekomendācijas dot zaļo gaismu okupantu atgriešanai sportā to izdarījuši taekvondo un cīņas sporta veidu starptautiskie vadoņi, pievienojoties boksam un paukošanai. Tuvu tam ir arī Galda tenisa federācija, kura neiebilst IOC ieteikumam, tikai vēl plāno izstrādāt vadlīnijas, lai noteiktu, kuri sportisti vai amatpersonas atbilst neitrāla sportista statusam. “Cīņai kā sporta veidam ir unikāla spēja savest kopā cilvēkus no dažādām kultūrām un vidēm. Mūsu sportam ir liels potenciāls palīdzēt miera veidošanā un iecietībā starp dažādām kopienām, valstīm un reģioniem,” UWW vadības lēmumu skaidro organizācijas vadītājs un reizē IOC izpildkomitejas loceklis Nenads Lalovičs, kurš pēc tautības ir serbs. IOC loceklis ir arī Starptautiskās jātnieku federācijas (FEI) prezidents Ingmārs de Foss no Beļģijas, taču FEI ne­steidzas skriet IOC pavadā, norādot, ka pašlaik nevar ne definēt, ne pareizi novērtēt, kurš sportists atbilstu neitralitātes statusam, bet kurš nē. “FEI valde bija vienisprātis, ka mūsu rīcībā nav nepieciešamo instrumentu, lai godīgi un objektīvi novērtētu atsevišķu neitrālu sportistu un atbalsta personāla dalības nosacījumus, kā noteikts IOC rekomendācijās. Tāpēc visiem Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, zirgiem un amatpersonām joprojām ir aizliegts piedalīties FEI pasākumos,” strikts ir de Foss.

Cīņas sportā starptautiskajā apritē nekavējoties varēs atgriezties krievu un baltkrievu jaunieši līdz 17 gadu vecumam, pārējos pārbaudīs, vai viņi atbilst neitralitātes standartam, tas ir, neatbalsta karu Ukrainā un nesaņem finansējumu no savas valsts militārajām struktūrām. Aizpērn Tokijas olimpiskajās spēlēs Krievija cīņas sportā izcīnīja četras zelta medaļas. Cīņas sports īpaši populārs ir Dagestānā, Ingušijā un Čečenijā.

Interesanti, ka starptautisko federāciju lēmums vēl nenozīmēs, ka krieviem patiešām visi vārti būs vaļā, ko šajās dienās var pārliecināties ar paukošanas piemēru. Vairākas valstis – Vācija, Francija, Zviedrija un Dānija – atteikušās rīkot Pasaules kausa posmu sacensības, ja tur startē okupantu pārstāvji. Vakar tām pievienojās Polija, jo aprīļa beigās Poznaņā bija plānots Pasaules kausa posms sievietēm. Poļi vispirms pieprasīja, lai Krievijas pārstāvji katrs rak­stiski apstiprina, ka nosoda un ir pret karu Ukrainā, taču, kad šāds variants tika noraidīts un nosaukts par diskriminējošu, poļi vakar paziņoja, ka sacensības nerīkos vispār.