Hanna Ēberga (no kreisās) un Linna Pērsone trešdien pasaules čempionātā Oberhofā sagādāja Zviedrijai dubultuzvaru 15 km individuālajā distancē. Ēberga kļuva par divkārtēju pasaules čempioni. Foto: Christof Stache/AFP/SCANPIX

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pasaules čempionātā biatlonā Oberhofā Vācijā, vakar līksmot varēja Zviedrijas izlase, jo 15 km individuālajā distancē dubultuzvaru izcīnīja Hanna Ēberga un Linna Pērsone.

Hanna Ēberga nu ir divkārtēja pasaules čempione 15 km distancē, atkārtojot 2019. gada sa­sniegumu. Vēl gadu iepriekš viņa individuālajā distancē kļuva arī par Phjon­čhanas olimpisko spēļu čempioni. Sacensības 27 gadus vecajai zviedrietei sākās ar vienu kļūdu pirmajā šaušanā, kas viņai deva vien 33. vietu, taču turpinājumā viņa bija nekļūdīga, finišā par 10,3 sekundēm pārspējot precīzi šāvušo Linnu Pērsoni.

Tikmēr Baibai Bendikai atkal nedienas ar precizitāti šaušanā – sešas kļūdas un finišā 44. vieta, uzvarētājai zaudējot 6:17 minūtes. Bendika janvārī izslimoja Covid-19, taču fiziskā kondīcija lēnām atgriežas, jo distancē viņai bija 20. ātrākais solis. Šosezon lielākās problēmas gan sagādā nestabilā šaušana.

Madonā vakar sākās atklātais Eiropas čempionāts junioriem, taču arī te latviešiem bija pamatīgas problēmas ar precizitāti šaušanā. Labākais no mājiniekiem 15 km individuālajā distancē junioriem bija Latvijas komandas līderis Renārs Birkentāls, kurš ar četrām soda minūtēm ieņēma 17. vietu. Birkentāls distancē bija ātrākais slēpotājs, tomēr finišā no uzvarētāja vācieša Hansa Kelnera, kurš šāva nekļūdīgi, viņš atpalika 4:00,9 minūtes. Pamatīga vilšanās sieviešu komandas līderei Sanitai Buliņai, kurā “pēc piena” raidīja 12 no 20 šāvieniem, ieņemot vien 81. vietu. No Latvijas pārstāvēm visaugstāk bija Madara Veckalniņa, kura finišēja 59. pozīcijā.